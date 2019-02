Miguel Ángel López heeft zondag de Ronde van Colombia op zijn naam geschreven. De 25-jarige Colombiaan eindigde als derde in de door landgenoot Nairo Quintana gewonnen slotetappe en reed Julian Alaphilippe uit de leiderstrui.

Quintana kwam na de zware zesde rit van 173,8 kilometer als eerste boven op de Alto de las Palmas, een klim van eerste categorie met een lengte van ruim 15 kilometer en een gemiddelde stijging van 6,7 procent.

De kopman van Movistar, die op de slotklim nog flink werd gehinderd door meerennende fans, zorgde voor de derde Colombiaanse ritzege van deze week, na Álvaro Hodeg (etappe twee) en Juan Sébastian Molano (etappe drie).

Quintana nam het incident met de toeschouwers niet zwaar op. "Het is als het leven. Soms struikel je en moet je weer opstaan. Als je wil winnen moet je altijd doorgaan."

Sky-talent Sosa wordt tweede

Het pas 21-jarige Team Sky-talent Iván Ramiro Sosa kwam op acht seconden als tweede over de streep en López eindigde in dezelfde tijd als derde. De renner van Astana maakte zijn achterstand van 23 seconden op Alaphilippe in het klassement ruimschoots goed.

De Franse winnaar van de vijfde etappe kwam er op de slotklim niet aan te pas. Het was een Colombiaans feestje op ruim 2.500 meter hoogte, want de top negen van de rituitslag bestond uit Colombianen. In het eindklassement kwamen de eerste zes renners uit het Zuid-Amerikaanse land.

López eindigde vorig jaar als derde in de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. Ook dit jaar zal hij zich waarschijnlijk richten op die twee grote rondes.