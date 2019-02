Lionel Messi heeft FC Barcelona zaterdagavond aan een 1-0-zege geholpen op Real Valladolid. De Argentijn benutte én miste een strafschop in Camp Nou, nadat Atletico Madrid met dezelfde cijfers won van Rayo Vallecano.

Door de overwinningen blijft de voorsprong van koploper Barcelona op Atlético zeven punten. Real Madrid staat op negen punten van de Catalanen op de derde plaats in de Primera Division, maar de 'Koninklijke' speelt zondag nog thuis tegen Girona.

De enige goal van de wedstrijd viel twee minuten voor rust. Nadat Gerard Piqué was vastgehouden mocht Messi aanleggen vanaf 11 meter en faalde niet.

In de slotfase ging de bal opnieuw op de stip na een overtreding op Philippe Coutinho, maar keeper Jordi Masip verhinderde dat Messi zijn tweede goal kon maken.

Masip stopte de inzet en ook de rebound, waardoor Barcelona met een minimale zege moet toewerken naar de eerste wedstrijd in de achtste finale van de Champions League dinsdag uit tegen Olympique Lyon.

Griezmann scoort en passeert Torres

Bij Atlético Madrid tegen Rayo Vallecano tekende Antoine Griezmann voor de enige goal van de wedstrijd in Nuevo Estadio de Vallecas. De Franse aanvaller werkte de bal in de 74e minuut, via een verdediger van Vallecano, achter doelman Stole Dimitrievski: 0-1.

Voor Griezmann was het zijn honderddertigste doelpunt voor Atlético, alle officiële wedstrijden meegeteld. Hij passeert daarmee Fernando Torres (129) op de 'eeuwige' topscorerslijst van de Madrileense club. Griezmann is nu vijfde, kort achter José Gárate (134 treffers).

Net als Barcelona speelt Atlético komende week in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Diego Simeone neemt het woensdag thuis op tegen Juventus.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division

AC Milan wint dankzij Piatek van Atalanta

In de Italiaanse Serie A won AC Milan zaterdag met 1-3 bij Atalanta Bergamo, waar Marten de Roon en Hans Hateboer een basisplaats hadden.

Krzysztof Piatek, die deze winter overkwam van Genoa, was met twee goals de grote man bij Genoa. In vier competitiewedstrijden voor Milan staat de 23-jarige Pool nu al op vier doelpunten. Eerder scoorde Piatek al tegen AS Roma en Cagliari.

Atalanta kwam in de 33e minuut via Remo Freuler nog wel op voorsprong in Stadio Atleti Azzurri d'Italia. In blessuretijd van de eerste helft maakte Piatek op fraaie wijze gelijk. Na een lange voorzet werkte de spits de bal met links uit de lucht in één keer in het doel.

Hakan Çalhanoglu bracht Milan in de 55e minuut aan de leiding en in de 61e minuut zette Piatek de 1-3-eindstand op het scorebord.

Mede door de zege op Atalanta staan de Milanezen na 24 wedstrijden op de vierde plaats in de Serie A, met een punt achterstand op Internazionale. Zondag speelt Internazionale nog thuis tegen Sampdoria. Koploper Juventus won vrijdag al met 3-1 van Frosinone.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A