PSV heeft zaterdag opnieuw puntenverlies geleden in de Eredivisie. De koploper speelde dankzij een late gelijkmaker van Donyell Malen met 2-2 gelijk op bezoek bij sc Heerenveen.

Mitchell van Bergen tekende al in de derde minuut voor de 1-0 voor Heerenveen en nog voor rust verdubbelde Michel Vlap de marge. Via Gàston Pereiro kwam PSV in de tweede helft terug tot 2-1, waarna Malen de uitploeg in blessuretijd behoedde voor een nederlaag.

Door het gelijkspel heeft PSV nu al drie keer puntenverlies geleden na de winterstop en steeds was de eindstand hetzelfde. Vorige week werd 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Utrecht en ook tegen FC Emmen werd het 2-2.

De ploeg van trainer Mark van Bommel heeft nog wel zeven punten voorsprong op nummer twee Ajax, maar de Amsterdammers kunnen dat zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda verkleinen tot vier.

Heerenveen, dat thuis nog maar één keer won, schoot weinig op met een punt. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink staat vijftiende met twee punten meer dan nummer zestien Excelsior.

Bergwijn schiet hard op de paal

Net als vorige week tegen FC Utrecht kwam PSV al snel in de problemen tegen Heerenveen. Van Bergen haalde in de derde minuut uit vanaf de rechterkant en dat schot leek houdbaar, maar mede doordat PSV-verdediger Nick Viergever de bal raakte werd Zoet geklopt (1-0).

Twee minuten later had het weer gelijk kunnen zijn. Steven Bergwijn frommelde zich langs twee Heerenveen-verdedigers, maar zijn schot had niet de kracht om doelman Warner Hahn te passeren.

Veel meer kansen creëerde PSV niet, terwijl Heerenveen na 25 minuten op 2-0 kwam. Vlap draaide aan de linkerkant knap weg bij zijn tegenstander en schoot beheerst in de verre hoek.

Na die 2-0 leek PSV eindelijk wakker. Bergwijn kon er 2-1 van maken, maar schoot de bal hopeloos over. Niet veel later was hij dichter bij een goal. Ditmaal eindigde het harde schot van de Oranje-international op de paal, waardoor PSV halverwege nog altijd tegen een marge van twee aankeek.

Van Bommel wisselt Lozano halverwege

De achterstand was voor Van Bommel reden om in te grijpen. Hij haalde Hirving Lozano eruit en de jonge Cody Gakpo verving hem. Met Gakpo hoopte Van Bommel op meer dreiging en vlak na rust leek het ook 2-1 te worden. Een vrije trap werd doorgekopt door Luuk de Jong en Denzel Dumfries tikte binnen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de minuten die volgden drong PSV steeds meer aan en was het voor Heerenveen vooral tegenhouden. De Eindhovense aanvalsdrang werd in de 59e minuut beloond toen Pereiro een vrije trap binnenschoot.

In het laatste halfuur kreeg PSV nog wat kansjes, maar Heerenveen was ook dicht bij een goal. Invaller Dennis Johnsen, die deze winter op huurbasis overkwam van Ajax, schoot op de lat.

Terwijl de tijd wegtikte bleek Hahn steeds weer een sta-in-de-weg voor PSV, dat vreesde voor de tweede nederlaag dit Eredivisie-seizoen. Dat gebeurde niet, want in de vijfde minuut van de blessuretijd was het Malen die rustig bleef en Hahn klopte met een schot in de verre hoek (2-2).

Het was al het achtste doelpunt van PSV dit Eredivisie-seizoen dat viel na het verstrijken van de reguliere speeltijd, maar het leverde de koploper slechts een punt op waardoor Ajax zondag dichterbij kan komen.

