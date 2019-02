Dafne Schippers pakte zaterdag in Apeldoorn haar negende Nederlandse titel op de 60 meter, maar na afloop ging het vooral over de vijftienjarige N'Ketia Seedo, die wereldwijd de snelste tijd van het seizoen noteerde voor atleten onder achttien jaar. Uiteraard was Schippers onder de indruk.

"Ik vind het superleuk voor haar. Ze maakt een enorme progressie", zei Schippers, die goud pakte in 7,18 en daarmee haar beste seizoentijd evenaarde.

Jamile Samuel finishte in de finale als tweede in 7,26, net boven de EK-limiet van 7,25, en Seedo pakte brons in 7,27. Mede door haar supertijd zal er de komende jaren veel verwacht worden van de Utrechtse scholiere Seedo.

"Maar ik hoop wel dat ze haar een beetje in bescherming nemen", benadrukte Schippers. "Het is heel belangrijk dat ze heel blijft en plezier houdt."

'We gaan zo lekker naar de McDonald's'

7,27 was voor Seedo net niet voldoende voor plaatsing voor de EK indoor begin maart in Glasgow, waaraan Schippers hoogstwaarschijnlijk wel zal deelnemen. Toch was de tiener dolblij met haar tijd.

"Vooraf was ik nerveus omdat ik tegen Schippers moest lopen, maar het ging supergoed. Ik ben heel blij met dit resultaat. Eigenlijk was ik gekomen voor een persoonlijk record en dat liep ik in de series al. In de finale ging het nog sneller", vertelde Seedo, die haar derde plaats op bijzondere wijze ging vieren. "We gaan zo lekker naar de McDonald's."

Seedo hoopt zich dit jaar ook outdoor te kunnen meten met de Nederlandse top bij de senioren. "Dat is wel de bedoeling. Mijn pr op de 100 meter is 11,68 en dat wil ik verbeteren."

De NK atletiek duurt nog tot en met zondag. De EK atletiek in Glasgow gaat op 1 maart van start en duurt drie dagen.