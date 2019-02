Arjen Robben baalt als een stekker dat hij al maanden niet in actie heeft kunnen komen voor Bayern München. De 35-jarige aanvaller kampt al enige tijd met een bovenbeenblessure en het is nog steeds niet duidelijk wanneer hij zijn rentree kan maken.

"Het probleem is dat we nog steeds niet weten wat er precies aan de hand is", zegt Robben vrijdag in gesprek met Bild. "We proberen van alles, maar helaas nog zonder resultaat. Dat is heel erg frustrerend."

Robben kwam op 27 november in het Champions League-duel met Benfica (5-1) voor het laatst in actie voor Bayern. Hij scoorde in dat duel twee keer, maar raakte in de Allianz Arena ook geblesseerd aan zijn bovenbeen en is sindsdien uit de roulatie.

Eind januari deed Robben weer mee aan de groepstraining en daarmee leek ook een rentree aanstaande, maar de 96-voudig international van Oranje kreeg een terugslag. "Ik heb allerlei plannen in mijn hoofd. Dat is het probleem ook niet. Maar alles moet wel een beetje meewerken", aldus Robben.

Robben scoorde dit seizoen vijf keer in vijftien duels

Door de slepende bovenbeenblessure speelde Robben dit seizoen nog maar vijftien officiële wedstrijden voor Bayern, waarvan negen competitieduels. De Groninger scoorde in totaal vijf keer.

Robben is hoe dan ook aan zijn laatste maanden bezig bij Bayern. De oud-speler van FC Groningen, PSV, Chelsea en Real Madrid is na tien jaar toe aan een nieuwe uitdaging en besloot daarom zijn aflopende contract niet te verlengen.

Bayern München bezet momenteel de tweede plek in de Bundesliga met een achterstand van vijf punten op koploper Borussia Dortmund. 'Der Rekordmeister' vervolgt de competitie vrijdag met een uitwedstrijd tegen FC Augsburg, Dortmund speelt maandag tegen 1. FC Nürnberg.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga