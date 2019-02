Kiki Bertens is er donderdagavond niet in geslaagd de halve finales van het WTA-toernooi van Doha te bereiken. De Nederlandse verloor in twee sets van Elise Mertens.

Na een uur en dertig minuten was de winst met 6-4 en 6-3 binnen voor de Belgische, die 21e op de wereldranglijst staat. Bertens is de mondiale nummer acht.

Het was al de tweede wedstrijd dit seizoen tussen Bertens en Mertens dit seizoen. Op 31 december 2018 wist de Nederlandse in drie sets wel te winnen in het Australische Brisbane.

Ondanks het verlies deed Bertens in Doha redelijke zaken voor de wereldranglijst. De 27-jarige Wateringse moest het toernooi in de Qatarese hoofdstad vorig jaar laten schieten en dus had ze geen punten te verdedigen.

Volgende week komt Bertens in actie bij het WTA-toernooi van Dubai, waar ze in 2018 in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

Mertens slaat toe op derde matchpoint

Deze week in Doha had Bertens het in de eerste twee rondes al lastig met de Italiaanse Camila Giorgi en de Spaanse Carla Suárez Navarro, en tegen Mertens liep het dus verkeerd af.

Bertens werd in de eerste game al gebroken. Ze kwam terug in de set, maar op 4-5 sloeg Mertens opnieuw toe. Raemon Sluiter kwam vervolgens de baan op voor de nodige coaching voor Bertens, maar dat zorgde niet voor verbetering in de tweede set.

Mertens kwam in het tweede bedrijf snel met 3-0 voor. Bertens brak terug, maar daarna verloor ze opnieuw een servicegame en kon Mertens de wedstrijd bij 3-5 uitserveren. Op haar derde matchpoint sloeg ze toe en was het toernooi voor Bertens voorbij.