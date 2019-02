Arsenal heeft donderdag de eerste wedstrijd in de zestiende finales van de Europa League met 1-0 verloren bij BATE Borisov. Internazionale boekte met Stefan de Vrij in de basis wel een zege bij Rapid Wien (0-1) en Chelsea was met 1-2 te sterk voor Malmö FF.

Door de nederlaag moet Arsenal, in 2018 nog halvefinalist in de Europa League, volgende week in het Emirates Stadium flink aan de bak om uitschakeling te voorkomen. De Serviër Stanislav Dragun maakte in de Borisov Arena vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd.

Arsenal moest nog een tegenvaller incasseren, want Alexandre Lacazette kreeg in de slotfase rood. De Franse spits deelde een elleboogstoot uit aan Aleksandar Filipovic en moet vrezen voor een fikse schorsing.

Bij Internazionale tegen Rapid Wien bracht een goal van Lautaro Martínez de Italianen de 0-1-zege. De Vrij maakte in de Allianz Stadion de negentig minuten vol.

Chelsea herstelt zich van afgang tegen City

Chelsea herstelde zich op bezoek bij Malmö FF (1-2) van de 6-0-vernedering zondag tegen Manchester City in de Premier League. De Europa League-winnaar van 2013 kwam in de dertigste minuut op 1-0 door een goal van Ross Barkley na een uur spelen verdubbelde Olivier Giroud de voorsprong.

Tien minuten voor tijd maakte de Deen Anders Christiansen de aansluitingstreffer, waardoor Malmö nog een heel klein beetje hoop mag hebben voor de return op Stamford Bridge.

Ook Valencia staat na een uitzege met anderhalf been in de achtste finales. De Spaanse club won door goals van de Rus Denis Cheryshev, afgelopen zomer nog vier keer trefzeker op het WK, en Rubén Sobrino met 0-2 van Celtic.

Napoli deed goede zaken bij FC Zürich. Door goals van Lorenzo Insigne, José Callejon en Piotr Zielinski werd met 3-1 gewonnen van de Zwitserse club. De treffer van Zürich werd vlak voor tijd gemaakt door Benjamin Kololli.

Lainez scoort voor Betis

Van de vijftien wedstrijden die donderdag gespeeld werden (Fenerbahçe won dinsdag al met 1-0 van FC Zenit) was Stade Rennes tegen Real Betis het grootste spektakelstuk (3-3). Door goals van Adrien Honou, Javi García en Hatem Ben Arfa leidde de Franse club halverwege met 3-1. Giovani Lo Celso had voor Betis gescoord.

Door een doelpunt van Sidnei en een treffer in de laatste minuut van de Mexicaan Diego Lainez, die deze winter dicht bij een overgang naar Ajax was, kwam Betis in de tweede helft terug tot 3-3.

De ploeg van trainer Quique Setién, met oud-PSV'er Andrés Guardado in de basis, heeft daarmee een goede uitgangspositie voor de return van volgende week in Sevilla.

Shakhtar gelijk tegen Frankfurt na snelle rode kaart

Bij Shakhtar Donetsk tegen Eintracht Frankfurt (2-2) was het begin spectaculair. Door goals van Martin Hinteregger namens de Duitsers en Marlos namens de Oekraïners sond het na tien minuten al 1-1. Een minuut later pakte Shakhtar-middenvelder Taras Stepanenko zijn tweede gele kaart en dus rood.

Voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic zette Frankfurt na rust op 1-2 en Taison tekende voor de 2-2 eindstand. Overigens begon Eintracht zonder Nederlanders. Jetro Willems viel halverwege in en Jonathan de Guzman kwam in de slotfase binnen de lijnen.

Viktoria Plzen won thuis met 2-0 van Dinamo Zagreb. Ludek Pernica scoorde twee keer voor de Tsjechen en Daniel Olmo maakte de goal voor de Kroaten.

Fran Sol speelt gelijk met Dynamo

Slavia Praag, met de Nederlander Mick van Buren als invaller, tegen Racing Genk eindigde in 0-0, terwijl Sevilla door een goal voor rust van Wissam Ben Yedder met 0-1 won bij Lazio. Oranje-international Quincy Promes viel een kwartier voor tijd in bij de Spaanse club, die de Europa League in 2014, 2015 en 2016 won.

Benfica, dat in de Champions League werd uitgeschakeld door Ajax, won met 1-2 bij Galatasaray. Eduardo Salvio benutte een penalty voor de Portugese club en ook Haris Seferovic was trefzeker. Namens de Turkse thuisclub was Christian Luyindama trefzeker.

Fran Sol speelde met Dynamo Kiev met 2-2 gelijk tegen Olympiakos. De Spaanse spits, deze winter overgenomen van Willem II, werd zeven minuten voor tijd gewisseld en kwam niet tot scoren.

De Griekse thuisploeg kwam via Ahmed Hassan en Gil Dias tot twee keer toe op voorsprong, maar Vitaliy Buialsky en Benjamin Verbic waren namens Kiev verantwoordelijk voor de 1-1 en 2-2.

