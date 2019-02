Bo Bendsneyder is erop gebrand om in het komende Moto2-seizoen wel te excelleren. De negentienjarige Nederlander, de belangrijkste troef in het Nederlandse team RW Racing, wil revanche voor zijn teleurstellende jaar 2018.

Bendsneyder pakte vorig jaar maar twee punten in de Moto2, achter de MotoGP de tweede klasse in de motorsport. Zijn seizoen eindigde al in oktober bij de Grand Prix van Japan, doordat zijn motor ontplofte en een stuk metaal een bot doorboorde.

"Het herstel duurde lang, maar alles is goed nu. De boel zit goed vast en ik ben fit voor het seizoen", zegt Bendsneyder, die een ijzeren pin in zijn scheenbeen heeft overgehouden aan de operatie na het ongeluk. Woensdag werd hij met zijn nieuwe team gepresenteerd op de MOTORbeurs in Utrecht.

Het wordt het vierde seizoen van Bendsneyder als professioneel motorcoureur. Hij debuteerde in 2016 niet onverdienstelijk in de Moto3; hij stond dat jaar zelfs twee keer op het podium (twee keer derde). De twee daaropvolgende jaren lukte het hem niet door te stoten en vorig jaar was dus een dieptepunt.

"Het was een lastig jaar omdat het team het hele seizoen geen vernieuwingen doorvoerde", vertelt Bendsneyder, die reed voor het Franse Tech 3 Racing. "Maar in een moeilijk jaar leer je veel en hopelijk kan ik dat nu in iets positiefs omzetten. Ik ben gemotiveerder dan ooit en wil heel graag laten zien wat ik kan."

Bendsneyder vorig jaar voorafgaand aan de TT van Assen. (Foto: ANP)

'Chassis en motor lijken goed bij mijn rijstijl te passen'

De eerste testrondjes die hij eerder deze maand in Valencia aflegde op zijn nieuwe machine stemden Bendsneyder optimistisch.

"Ik doe geen boude voorspellingen. Bij de eerste testraces in Jerez zullen we pas echt zien waar de motor toe in staat is, maar mijn eerste kennismaking voelde goed. Chassis en motor lijken goed bij mijn rijstijl te passen."

Roelof Waninge, geldschieter van RW Racing, is meer uitgesproken. De Drentse zakenman probeerde het eerder met Nederlandse coureurs, maar Jasper Iwema en Scott Deroue konden de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken.

"Het doet me deugd weer een Nederlandse coureur te hebben en ik verwacht dat we dit jaar top tien kunnen rijden", aldus Waninge, die Bendsneyder voor twee seizoenen heeft vastgelegd.

De eerste race van het Moto2-seizoen is op 10 maart in Qatar. Vorig jaar ging de titel naar de Italiaan Francesco Bagnaia, die komend seizoen actief is in de MotoGP.