FC Utrecht moet komende zomer op zoek naar een nieuwe trainer voor de belofteploeg. Coach Robin Pronk vertrekt bij Jong FC Utrecht, dat laatste staat in de Keuken Kampioen Divisie.

De 46-jarige trainer is al ruim 7,5 jaar in dienst bij de club en leidt het tweede elftal sinds 2014. Hij wil na dit seizoen gaan voor zijn kans als trainer bij een eerste elftal.

"Ik ben FC Utrecht dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen om me te ontwikkelen als trainer. Ik kijk met voldoening terug op de behaalde resultaten en doorstroming van diverse jeugdspelers de afgelopen jaren, zoals Gyrano Kerk, Sofyan Amrabat en recent Nick Venema", zegt Pronk op de site van FC Utrecht.

"Na een aantal seizoenen in de functie van trainer en coach van Jong FC Utrecht is er voor mij een nieuwe fase aangebroken in mijn trainerscarrière. Mijn ambitie is om nu als hoofdtrainer bij een eerste elftal in het betaalde voetbal aan de slag te gaan."

Jong FC Utrecht kent moeizame jaren

Pronk beleeft een moeizaam seizoen met Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg pakte veertien punten in 24 wedstrijden en is daarmee hekkensluiter. Er werd pas drie keer gewonnen.

Vorig seizoen eindigde het Utrechtse belofteteam onder Pronk al als laatste. Het seizoen 2016/2017, waarin Jong FC Utrecht debuteerde in het betaalde voetbal, werd afgesloten op plaats achttien.

Jong FC Utrecht gaat vrijdag in de 25e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij nummer negen MVV (aftrap: 20.00 uur). Een week later komt nummer tien TOP Oss op bezoek.

Bekijk het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie