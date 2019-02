Dusan Tadic gelooft ondanks de 1-2-thuisnederlaag tegen Real Madrid dat een plek in de kwartfinales van de Champions League mogelijk is voor Ajax. De Serviër benadrukt dat het verschil nog altijd klein is en dat de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA meer verdienden.

"Als we weer zo spelen, dan is alles mogelijk in Madrid", aldus Tadic, die vooral tevreden is over het spel van Ajax in de eerste helft. "We hadden een of twee keer kunnen en moeten scoren voor rust. Daarom mogen we trots zijn op ons spel, al moet die bal er wel gewoon in."

Overigens maakte Ajax voor rust wel een goal, maar die werd na inmenging van de VAR afgekeurd. Tadic hinderde in buitenspelpositie Real-doelman Thibaut Courtois op het moment dat Nicolás Tagliafico raak kopte.

Tadic zelf snapt er weinig van. "Ik blokte de keeper niet, maar stond daar gewoon. Ik kan mezelf niet wegtoveren. Volgens mij was het gewoon een doelpunt. Ik ben absoluut een voorstander van de VAR, maar vandaag was het niet in ons voordeel."

'Ik denk dat de ervaring van Real het verschil gemaakt heeft'

Na rust vielen er wel geldige goals in de ArenA. Karim Benzema en Hakim Ziyech waren trefzeker, waarna Marco Asensio vlak voor tijd de 1-2-eindstand op het scorebord zette.

"Ik denk dat de ervaring van Real het verschil gemaakt heeft", zegt Tadic. "Real speelde niet goed maar wint wel, omdat ze die paar kansen die ze kregen afmaakten. Dat is zorgelijk voor de return, Real weet als geen ander hoe het op resultaat moet spelen."

"Maar als wij dezelfde focus en vechtlust hebben, dan kunnen we beter zijn dan Real, een van de beste teams te wereld. Dat hebben we aangetoond. Het is pijnlijk dat we niet hebben gekregen wat we verdienden, maar het zit er wel in. Hopelijk komt dat in Madrid in de score tot uiting."

De return in Madrid is op dinsdag 5 maart en begint net als het duel in de ArenA om 21.00 uur. Real kan dan voor de negende keer op rij de laatste acht in de Champions League halen, terwijl Ajax gaat voor de eerste kwartfinaleplaats in het miljoenenbal sinds 2003.