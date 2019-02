Ajax begint woensdagavond met David Neres aan de eerste wedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Dusan Tadic staat in de Johan Cruijff ArenA centraal in de aanval.

Naast de Braziliaan en de Serviër completeert Hakim Ziyech de voorhoede van trainer Erik ten Hag, die Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg op de bank zet. Het is voor het eerst dit kalenderjaar dat Neres aan de aftrap staat bij Ajax.

De opstelling van Ten Hag kent verder geen verrassingen. Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Nicolás Tagliafico vormen de defensie en het middenveld bestaat uit Lasse Schöne, Donny van de Beek en Frenkie de Jong.

Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico en Van de Beek zijn bij een gele kaart geschorst voor de return in Estadio Santiago Bernabéu.

Varane ontbreekt bij Real

Bij Real ontbreekt Raphaël Varane, die dinsdag de training al miste omdat hij ziek is. De Franse international wordt centraal achterin vervangen door Nacho. De andere verdedigers zijn Dani Carvajal, captain Sergio Ramos en Sergio Reguilón, die Marcelo op de bank houdt.

Luka Modric, Casemiro en Toni Kroos vormen zoals verwacht het middenveld van trainer Santiago Solari, die voorin Gareth Bale verrassend een basisplaats geeft. De international van Wales krijgt de voorkeur boven Lucas Vázquez.

Karim Benzema en Vinícius Júnior zijn de andere aanvallers in de ploeg die de afgelopen drie jaar de Champions League won.

Duel onder leiding van arbiter Skomina

Ajax tegen Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina. De return in Madrid is op 5 maart.

De Amsterdammers hopen voor het eerst sinds 2003 de kwartfinales van de Champions League te halen, terwijl Real in vier van de laatste vijf seizoenen de beker pakte. De laatste keer dat de Spaanse grootmacht de achtste finales niet overleefde, was in het seizoen 2009/2010 toen Olympique Lyon te sterk was.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, De Jong; Neres, Tadic, Ziyech.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Nacho, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius Júnior.