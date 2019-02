Het bedrag dat is opgehaald bij de inzamelingsactie voor oud-voetballer Leon de Kogel wordt aangevuld door Ajacied Hakim Ziyech. De Kogel beëindigde zijn profcarrière noodgedwongen nadat hij vorig jaar zomer zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk op Malta.

Via diverse acties werd de afgelopen tijd geld ingezameld voor de oud-spits van FC Utrecht, VVV-Venlo, Almere City en Go Ahead Eagles, die na het ongeval in de financiële problemen raakte. Maandagavond kreeg hij bij het duel tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead in de Eerste Divisie een cheque van 23.000 euro overhandigd.

Na de wedstrijd kreeg De Kogel plots een telefoontje van Ziyech, met wie hij overigens nooit samenspeelde. "Hij vertelde me dat hij het heel erg vond wat er met mij is gebeurd en dat hij het bedrag wilde aanvullen, zodat ik door kan met mijn toekomst", zegt De Kogel bij de NOS.

"Ziyech is niet alleen de beste speler van de Eredivisie, maar ook iemand met een heel groot hart. Met dat bedrag kan ik weer kosten betalen om advocaten in te huren zodat het juridisch proces op Malta beter gaat verlopen. Ik ben Hakim daar eeuwig dankbaar voor. Dit zal ik mijn leven lang bij me dragen."

Regeling over salaris bij Spaanse club

Sinds het ongeluk kreeg De Kogel geen salaris meer van zijn Spaanse club UE Cornellà, maar dankzij spelersvakbond VVCS zit er nu eindelijk wat schot in de zaak en is er een regeling getroffen.

"Ze hebben een groot deel van het salaris alsnog kunnen betalen", vertelt de 27-jarige oud-speler. "Ik moet nog even afwachten of ik alles ga krijgen, maar het staat wel zwart op wit."

Hoewel hij fysiek niet meer in staat is om zijn profloopbaan te hervatten, hoopt De Kogel wel in de voetbalwereld actief te blijven. Momenteel is hij jeugdtrainer bij amateurclub SV Houten, maar zijn ambitie reikt verder. "Ik heb al een trainersdiploma, dat is misschien wel iets waar ik in verder wil."