PSV heeft zondag in een enerverend duel met 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Utrecht. Luuk de Jong maakte in de slotfase in Stadion Galgenwaard gelijk, waardoor de Eindhovense Eredivisie-koploper een punt uitloopt op nummer twee Ajax.

Door goals van Sander van de Streek en Gyrano Kerk stond PSV halverwege met 2-0 achter. Een kwartier na rust maakte De Jong de aanluitingstreffer, waarna hij vier minuten voor tijd ook verantwoordelijk was voor de 2-2.

Overigens hoopte FC Utrecht daarna nog op een strafschop, nadat Simon Gustafson door Denzel Dumfries ten val was gebracht. Na het bestuderen van de beelden vond arbiter Pol van Boekel het geen penalty, maar het moment zorgde wel voor veel discussie na afloop.

Met een punt profiteert PSV slechts deels van het 1-0-verlies van Ajax zaterdag bij Heracles Almelo. Het verschil is nu zes punten in het voordeel van de Eindhovenaren, die volgend weekend op bezoek gaan bij sc Heerenveen.

Ajax neemt het dan thuis op tegen NAC Breda, maar de Amsterdammers spelen woensdag eerst nog de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid.

PSV start met herstelde Lozano en Bergwijn

In de wetenschap dat Ajax verloren had in Almelo en er dus een flinke tik uitgedeeld kon worden in de titelrace, mocht een scherp PSV verwacht worden in Utrecht, maar na zeven minuten was het 1-0 voor de thuisploeg.

Van de Streek kopte de bal uit een hoekschop hard achter doelman Jeroen Zoet. Die situatie was redelijk nieuw voor PSV, dat dit Eredivisie-seizoen slechts 91 minuten tegen een achterstand had aangekeken.

De ploeg van trainer Mark van Bommel - met de herstelde Hirving Lozano en Steven Bergwijn in de basis - voerde de druk in de loop van de eerste helft op, maar het was moeilijk ruimtes te vinden tegen het compact spelende FC Utrecht.

De koploper kreeg wel wat kansen. Lozano en Pablo Rosario kopten naast en Gastón Pereiro vond doelman David Jensen op zijn pad.

Utrecht kon zich door de vroege voorsprong terug laten zakken en gokte op een snelle uitbraak bij balverlies van PSV. Dat leverde in de 39e minuut bij de tweede kans ook het tweede doelpunt op. Lozano verloor de bal en in de tegenaanval was buitenspeler Kerk iedereen te vlug af. Hij schoot de bal knap langs Zoet en tekende zo voor de 2-0-ruststand.

Kramer maakt eerste minuten voor FC Utrecht

De 2-0 dwong PSV na rust meer risico te nemen. De Eindhovense club bleef druk zetten, terwijl FC Utrecht vrijwel niet meer voor gevaar kon zorgen. Spits Michiel Kramer, die van trainer Dick Advocaat als basisspeler zijn eerste minuten voor de 'Domstedelingen' mocht maken, kon weinig uitrichten op de counter.

Na 58 minuten kreeg PSV loon naar werken. De Jong werd met een teekpass op maat bediend door Bergwijn en klopte Jensen met een laag schot.

Vervolgens werd het overleven voor Utrecht, al kwam PSV maar moeizaam tot uitgespeelde kansen. Jensen tikte een inzet van Bergwijn uit de hoek en invaller Cody Gakpo schoot in het zijnet.

De ploeg van Advocaat leek daardoor eindelijk weer eens drie punten te gaan pakken, maar vlak voor tijd was het toch nog raak voor PSV. De Jong tikte een lage voorzet van Dumfries binnen (2-2) en redde zo een punt voor de koploper.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie