Mathieu van der Poel heeft zondag zijn dertigste zege van het seizoen geboekt. De renner van Corendon-Circus was de beste in Hoogstraten, waar de voorlaatste veldrit uit de Superprestigereeks werd verreden.

Met zijn overwinning gaf Van der Poel zijn wereldtitel van vorige week in het Deense Bogense een passend vervolg. Zaterdag won hij ook al in Lille de zogeheten Krawatencross.

In het Belgische Hoogstraten reed Van der Poel halverwege de wedstrijd weg bij de Belg Toon Aerts, die was blijven steken in de modder. Net als in Lille werd de Belg tweede, op 37 seconden achterstand van de ongenaakbare Van der Poel. De Nederlander Corné van Kessel finishte als derde.

Volgende week is in het Belgische Middelkerke de achtste en laatste cross om de Superprestige. De zeven eerdere wedstrijden zijn allemaal gewonnen door de 24-jarige Van der Poel.

Cant de snelste bij de vrouwen

Bij de vrouwen was de zege zondag in Hoogstraten voor Sanne Cant. De Belgische wereldkampioene hield de Nederlandse Annemarie Worst, haar voornaamste concurrente in het klassement, na een versnelling in de slotronde achter zich.

Denise Betsema, de dit jaar doorgebroken Texelse, finishte als derde en de Rotterdamse Ceylin del Carmen Alvarado werd vijfde. Cant was zaterdag ook al de beste in Lille.