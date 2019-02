AZ heeft ook zijn vijfde wedstrijd na de winterstop gewonnen. Op bezoek bij hekkensluiter NAC Breda waren de Alkmaarders vrijdag vooral dankzij Guus Til met 0-3 te sterk.

Til was zowel kort voor rust als kort na rust trefzeker en in de laatste minuut maakte Albert Gudmunsson het nog wat erger voor NAC.

AZ is in 2019 nog zonder tegentreffer. In de Eredivisie werd gewonnen van FC Utrecht (3-0), sc Heerenveen (0-2) en FC Emmen (5-0) en in de KNVB-beker was de ploeg van trainer John van den Brom met 2-0 te sterk voor Vitesse.

De laatste keer dat AZ zo goed aan de tweede seizoenshelft begon, was in het kampioensjaar 2009. Onder trainer Louis van Gaal werden toen ook vijf duels gewonnen zonder treffers te incasseren.

NAC wacht nog altijd op zijn eerste zege sinds de winterstop. De Brabanders verloren dit jaar van Willem II en De Graafschap en speelden gelijk tegen ADO Den Haag.

Door die slechte serie is de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag met twee punten achterstand op De Graafschap hekkensluiter. AZ staat vierde en heeft nog maar twee punten minder dan Feyenoord, dat zaterdag thuis tegen De Graafschap speelt.

Til maakt het verschil

NAC kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar AZ-doelman Marco Bizot bracht redding op een inzet van Robert Mühren, die voor het eerst sinds oktober een basisplaats had.

Daarna nam AZ zonder groots te spelen het initiatief. NAC-keeper Benjamin van Leer redde goed bij een poging van Calvin Stengs, maar hij was in de 34e minuut kansloos bij de 1-0 van Til. De aanvoerder van AZ stond volledig vrij bij een voorzet van Jonas Svensson en tikte eenvoudig binnen.

Kort voor rust was NAC dicht bij de gelijkmaker, maar spits Gervane Kastaneer raakte de paal. Vermoedelijk had de VAR overigens ingegrepen als hij wel raak had geschoten, want er was sprake van buitenspel.

AZ loopt verder uit

In de tweede helft probeerde NAC voor een kentering te zorgen door heel vroeg druk te zetten op de defensie van AZ. In de 55e minuut voetbalden de Alkmaarders zich daar knap onderuit. Met een steekpassje van Stengs werd Til in stelling gebracht en de middenvelder schoot vanuit een lastige hoek raak.

Daarna was AZ dicht bij de 3-0, maar spits Björn Johnsen trof via de vingertoppen van Van Leer de lat. NAC bleef het in de slotfase proberen. Een hard schot van Kastaneer strandde op de vuisten van Bizot.

In de 90e minuut verdween ook de laatste hoop voor NAC toen Gudmundsson scoorde. Na een actie van Ousamma Idrissi kon de IJslander in het strafschopgebied aannemen en de verre hoek uitzoeken.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie