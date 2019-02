Dafne Schippers is vrijdagavond bij indoorwedstrijden in Madrid tweede geworden op de 60 meter. Jamile Samuel eindigde als derde en kwam net tekort voor de limiet voor de EK indoor.

De 26-jarige Schippers kwam in de Spaanse hoofdstad tot een tijd van 7,18 seconden. Daarmee was ze net iets sneller dan in haar eerste race van dit seizoen.

Afgelopen zaterdag snelde ze in Karlsruhe in de series naar 7,25 seconden. Daarmee voldeed de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter precies aan de limiet voor de EK indoor. In de finale eindigde ze met een tijd van 7,19 seconden vervolgens als tweede.

Schippers moest in Madrid de Poolse Ewa Swoboda voor zich dulden. Zij was zeven honderdste van een seconde sneller dan de Nederlandse, die ook in Karlsruhe werd geklopt door Swoboda.

Samuel eindigde in 7,26 seconden als derde. Daarmee was ze slechts één honderdste te langzaam om mee te mogen doen aan de EK indoor.

Op de 3.000 meter mocht Maureen Koster eveneens het podium betreden in Madrid. Zij kwam in 8.48,85 als derde over de finish, achter de Ethiopische Alemaz Samuel (8.43,76) en Claudia Bobocea (8.47,59) uit Roemenië.

Schippers besluit later over EK-deelname

Schippers veroverde in 2015 de Europese indoortitel op de 60 meter. Ze weet nog niet of ze begin maart meedoet aan de EK in Glasgow.

Afgelopen maand verbleef Schippers in Zuid-Afrika voor een trainingskamp. Ze traint weer bij haar oude coach Bart Bennema, met wie ze tussen 2008 en 2016 ook al samenwerkte.

De samenwerking de Amerikaanse coach Rana Reider werd vrij plotseling stopgezet. Hij keerde wegens persoonlijke omstandigheden terug naar zijn familie in de Verenigde Staten.