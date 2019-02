Sophia Flörsch is 2,5 maand na haar zware crash in de Formule 3 volledig genezen verklaard. Volgens haar arts staat niets een rentree op de baan in de weg.

"Ik heb enkele dagen geleden waarschijnlijk de mooiste dag van de afgelopen weken beleefd", zegt Flörsch in een sponsorvideo. "Mijn arts heeft mij volledig genezen verklaard."

"Het betekent dat ik alles weer mag doen", vertelt de achttienjarige Duitse. "Ik mag weer echt hard gaan trainen. Daarnaast mag ik ook weer racen, en dat maakt mij nog het meest gelukkig."

Flörsch liep medio november bij een Formule 3-race in Macau een breuk in haar wervelkolom op. De coureur van het Nederlandse team Van Amersfoort Racing vloog op hoge snelheid van de baan waarna haar auto over een hek heen schoot.

Begin mei eerste race in European Masters

De Duitse verbleef na haar crash een week in het ziekenhuis, maar sprak al snel de wens uit haar carrière voort te zetten. Komend seizoen komt ze namens Van Amersfoort Racing uit in de Formula European Masters, de opvolger van de Europese Formule 3.

In het eerste weekend van mei staat op de Hockenheimring de eerste race op het programma.