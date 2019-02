Ivan Ukhov moet zijn olympische titel van 2012 bij het hoogspringen inleveren nadat hij alsnog betrapt is op doping. Ukhov is een van de twaalf Russische atleten die vrijdag zijn geschorst door sporttribunaal CAS.

De twaalf Russen hebben drie weken de tijd om beroep aan te tekenen tegen hun straf. Als ze besluiten dat niet te doen, dan worden hun uitslagen over een periode van drie jaar geschrapt.

De gouden medaille van Ukhov gaat dan naar de Amerikaan Erik Kynard. Ook Svetlana Shkolina, die in Londen brons won bij het hoogspringen, raakt haar olympische medaille kwijt. Zij moet ook haar in 2013 behaalde wereldtitel afstaan.

Kogelslingeraar Tatyana Lysenko is ook een van de twaalf gestrafte atleten. Zij moest haar olympische titel van 2012 al eerder inleveren omdat ze positief was bevonden en haar schorsing is nu door het CAS verhoogd van vier naar acht jaar.

De twaalf geschorste Russen Ivan Ukhov (hoogspringen) vier jaar geschorst vanaf 2019

Svetlana Shkolina (hoogspringen) vier jaar geschorst vanaf 2019

Tatyana Firova (400 meter) vier jaar geschorst vanaf 2016

Lyukman Adams (hinkstapsprong) vier jaar geschorst vanaf 2019

Anna Bulgakova (kogelslingeren) vier jaar geschorst vanaf 2017

Gulfiya Agafonova-Khanafeeva (kogelslingeren) acht jaar geschorst vanaf 2017

Mariya Bespalova (kogelslingeren) was al geschorst sinds 2015

Tatyana Lysenko Beloborodva (kogelsingeren) acht jaar geschorst vanaf 2016

Vera Ganeeva (discuswerpen) twee jaar geschorst vanaf 2018

Yekaterina Galitskaia (100 meter horden) vier jaar geschorst vanaf 2019

Yuliya Kondakova (100 meter horden) vier jaar geschorst vanaf 2019

Ivan Yushkov (kogelstoten) vier jaar geschorst vanaf 2016

Naar verwachting volgen meer onthullingen

Volgens het CAS hebben de atleten "deelgenomen of geprofiteerd van een dopingprogramma met anabole steroïden en baat gehad bij beschermende methodes".

Het bewijs tegen de twaalf atleten komt grotendeels uit een WADA-onderzoek dat in 2017 werd ingesteld, onafhankelijk van de internationale atletiekbond IAAF. Het is de eerste keer dat het CAS straffen uitspreekt als vervanger van de geschorste Russische atletiekbond.

In een rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren werd in 2016 aangetoond dat er in Rusland jarenlang sprake was van een door de staat gestuurd dopingnetwerk, onder meer bij de Olympische Winterspelen van Sochi in 2014.

Als gevolg daarvan werd Rusland geweerd op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang, Russische sporters die aan konden tonen geen doping te hebben gebruikt, mochten deelnemen onder neutrale vlag.

De Russische atletiekbond is sinds 2015 geschorst. Daardoor ontbraken Russische atleten bij de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro. In december besloot de IAAF de schorsing van de Russen voorlopig te handhaven.