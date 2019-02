Crystal Palace is er donderdagavond vlak voor het het sluiten van de winterse transfermarkt nog in geslaagd de selectie te versterken met Michy Batshuayi. De Chelsea-aanvaller speelt de rest van het seizoen voor de Premier League-club.

De transfer van Batshuayi hing eerder op donderdag al in de lucht, maar Crystal Palace wist de overgang pas vlak voor de deadline af te ronden. Batshuayi gaat een half jaar op huurbasis voor 'The Eagles' spelen.

De 25-jarige Belg werd in de eerste seizoenshelft door Chelsea al aan Valencia verhuurd, waar hij aanvankelijk ook tot de zomer zou blijven. Hij speelde 23 officiële wedstrijden voor de nummer zeven van Spanje en kwam daarin drie keer tot scoren.

"Voor Crystal Palace is dit een geweldige aanwinst", zegt voorzitter Steve Parish op de site van Palace. "Michy is een speler die we al lange tijd volgen, dus ik ben blij dat we er eindelijk in zijn geslaagd om hem te strikken. Hij is een geweldige toevoeging aan onze selectie."

Batshuayi vorig seizoen al verhuurd aan Dortmund

Batshuayi maakte in de zomer van 2016 voor circa 40 miljoen euro de overstap van Olympique Marseille naar Chelsea, maar hij wist de verwachtingen bij 'The Blues' nooit waar te maken. De aanvaller werd begin 2018 al voor een half jaar verhuurd aan Borussia Dortmund, waar hij met negen treffers in veertien officiële wedstrijden een succesvolle periode kende.

Batshuayi keerde afgelopen zomer terug bij Chelsea, maar ook onder de nieuwe manager Maurizio Sarri was zijn uitzicht op speelminuten niet gegroeid, waarna hij tijdelijk naar Valencia en nu dus Crystal Palace verkaste. Het contract van de 23-voudig international bij Chelsea loopt nog door tot medio 2021.

Bij Crystal Palace wacht Batshuayi, die zijn loopbaan in 2011 bij Standard Luik begon, een strijd tegen degradatie uit de Premier League. De ploeg van trainer Roy Hodgson bezet momenteel de vijftiende plek op de ranglijst met 23 punten, vier punten boven de degradatiestreep.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Premier League