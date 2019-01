FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde heeft Jasper Cillessen woensdagavond geprezen nadat hij een penalty stopte in de bekerwedstrijd tegen Sevilla (6-1). Dankzij de ruime overwinning poetste de Catalaanse club in de kwartfinales de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weg.

Het had heel anders kunnen lopen voor 'Barça' als Cillessen bij een 1-0-voorsprong de strafschop van Éver Banega niet had gekeerd. De doelman van Oranje staat niet bekend als een penaltykiller, maar de laatste drie strafschoppen die tegen hem werden genomen, gingen er niet in.

"We hebben twee geweldige keepers, Jasper is van wereldklasse", zei Valverde op de persconferentie na de wedstrijd. De Duitser Marc-André ter Stegen is de eerste doelman van Barcelona, Cillessen krijgt de voorkeur in de Copa del Rey.

"We mogen ons gelukkig prijzen dat we twee goede keepers hebben. We zijn de laatste tijd erg succesvol en dat is voor een groot deel aan de keepers te danken", aldus Valverde.

Ook Lionel Messi, die op fraaie wijze het zesde doelpunt van Barcelona voor zijn rekening nam, was complimenteus over Cillessen. "De redding van Jasper was cruciaal. Als zij hadden gescoord, dan was het erg lastig geworden voor ons. Gelukkig zijn we door naar de volgende ronde."

Cillessen pakte in begin carrière nooit een penalty

In het begin van zijn carrière had Cillessen (29) erg veel moeite met strafschoppen. Van de eerste 23 penalty's die er tegen hem werden genomen, gingen er liefst 22 in.

Alleen Jablonec-speler Jan Gregus wist in een duel in de voorronde van de Europa League in augustus 2015 niet te scoren tegen de toenmalige keeper van Ajax. De Tsjech schoot vanaf 11 meter op de paal.

Op het WK van 2014 in Brazilië kwam pijnlijk aan het licht dat bondscoach Louis van Gaal weinig vertrouwen had in Cillessen bij het keren van strafschoppen. In de kwartfinale tegen Costa Rica werd de doelman kort voor het begin van de strafschoppenserie gewisseld voor Tim Krul, die Oranje met twee reddingen een plek in de halve eindstrijd bezorgde.

De laatste jaren heeft Cillessen echter geen last meer van het 'penaltytrauma'. De laatste drie keer dat hij een strafschop tegen kreeg, ging de bal er niet (direct) in. In november 2015 keerde hij een strafschop van Joe Allen bij een oefenduel tussen Wales en Oranje, al ging de bal er in de rebound alsnog in. Sevilla-spits Kévin Gameiro schoot in februari 2017 oog-in-oog met Cillessen vanaf 11 meter hoog over.

De redding op de penalty van Banega is de eerste keer dat Cillessen écht een penalty pakt. De Argentijn had zijn eerste vier strafschoppen van dit seizoen wel benut.

Cillessen won Copa del Rey in 2017 en 2018

Barcelona plaatste zich woensdag voor het negende jaar op rij voor de halve finales van de Copa del Rey en dat is een record. In 2012, 2015, 2016, 2017 en 2018 wonnen de Catalanen de beker. De laatste twee jaar stond Cillessen onder de lat.

Ook Valencia en Real Betis schaarden zich onder de laatste vier. Real Madrid kan de laatste halvefinalist worden, als de ploeg donderdag een 4-2-zege op Girona in de terugwedstrijd met succes verdedigt.