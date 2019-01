Feyenoord kan dit seizoen mogelijk niet meer beschikken over Eric Botteghin. De verdediger heeft een knieblessure overgehouden aan De Klassieker (6-2-zege), waardoor hij naar verwachting drie maanden is uitgeschakeld.

Botteghin liep de kwetsuur zondag aan het einde van de wedstrijd op. De Braziliaan speelde het duel met Ajax in De Kuip wel gewoon uit.

In De Klassieker had Botteghin juist weer voor het eerst in twee maanden een basisplaats. De 31-jarige mandekker kreeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de voorkeur boven de gepasseerde Jan-Arie van der Heijden.

Als het herstel van Botteghin volgens schema verloopt, kan hij mogelijk nog in actie komen in de slotfase van het seizoen. In de 34e en laatste speelronde van de Eredivisie speelt Feyenoord op 12 mei een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Een week eerder is de finale van de TOTO KNVB-beker in De Kuip. Feyenoord speelt eind februari thuis tegen Ajax in de halve eindstrijd.

Botteghin had vorig seizoen ook knieblessure

Het is niet de eerste keer dat Botteghin een zware kwetsuur oploopt. Vorig seizoen stond de oud-speler van PEC Zwolle, NAC Breda en FC Groningen van september tot januari langs de kant met eveneens een knieblessure.

Botteghin speelde dit seizoen twaalf competitieduels voor de Rotterdammers, waarin hij één keer scoorde. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog tot de zomer van 2020.

De huidige nummer drie van de Eredivisie speelt zondag (aftrap 12.15 uur) zonder Botteghin uit tegen stadgenoot Excelsior.

