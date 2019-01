Andy Murray heeft dinsdag in Londen een operatie aan zijn heup ondergaan. De 31-jarige Schot hoopt zo verlost te worden van chronische pijn die hem al een tijd parten speelt.

Murray liet zich vorig jaar ook al opereren, maar hij bleef daarna last houden. De voormalige nummer één van de wereld kondigde ruim een week geleden aan dat hij in februari niet in actie zou komen en dat hij overwoog opnieuw onder het mes te gaan.

"Ik voel me nu een beetje gehavend en gekneusd, maar hopelijk is dit wel het einde van mijn heuppijn," schrijft Murray dinsdag bij twee foto's op Instagram. De tweede is van de röntgenfoto, waarop de aangebrachte versteviging van het heupgewricht te zien is. "Ik heb nu een metalen heup."

Murray vertelde begin deze maand voorafgaand aan de Australian Open op een persconferentie dat hij uiterlijk na Wimbledon een punt achter zijn loopbaan zet, omdat de pijn in zijn heup te erg is om door te gaan.

"Als ik me laat opereren, is dat niet bedoeld om terug te keren als topsporter, maar om in de toekomst een betere kwaliteit van leven te hebben", zei de drievoudig Grand Slam-winnaar, die mogelijk zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld.

Murray bereikte vijf keer finale Australian Open

Murray won in 2012 voor het eerst een Grand Slam door de US Open op zijn naam te schrijven, waarna hij in 2013 en 2016 ook Wimbledon aan zijn erelijst toevoegde.

Op de Australian Open bereikte Murray liefst vijf keer de finale, maar hij wist het toernooi in Melbourne nooit te winnen. Dit jaar strandde de Schot al in de eerste ronde nadat hij strijdend ten onder ging tegen de Spanjaard Roberto Baugista Agut.

Murray reikte op Roland Garros alleen in 2016 tot de eindstrijd en daarin dolf de 45-voudig toernooiwinnaar het onderspit tegen de Serviër Novak Djokovic.