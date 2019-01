Marathonschaatser Gary Hekman heeft maandag op het natuurijs van de Oostenrijkse Weissensee de laatste Grand Prix gewonnen voor de Alternatieve Elfstedentocht. Bij de vrouwen zegevierde Carla Ketellapper-Zielman.

Hekman won de wedstrijd over 60 kilometer in de sprint van een groot peloton. De rijder uit de ploeg AB Vakwerk duwde zijn schaats net iets eerder over de streep dan Evert Hoolwerf, diens jongere broertje Bart Hoolwerf finishte als derde.

De Grand Prix geldt als opwarmer voor de Alternatieve Elfstedentocht, die woensdag op het programma staat op de Weissensee en 200 kilometer lang is. De vrouwen starten woensdag om 7.30 uur en de mannen beginnen om 7.45 uur.

Evert-Jan Kooiman verdedigt woensdag zijn titel in de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer. De marathonschaatsers zijn door het uitblijven van lange vorstperiodes in Nederland al jaren aangewezen op het bevroren meer bij Techendorf.

Ketellapper-Zielman wint Grand Prix bij vrouwen

Bij de vrouwen trok Ketellapper-Zielman aan het langste eind in de Grand Prix. Ze was na 40 kilometer de snelste in de massasprint, al was het verschil met nummer twee Lisa van der Geest zo klein dat de videobeelden bekeken moesten worden om een winnaar aan te wijzen. Maya de Jong werd derde.

De 34-jarige Ketellapper-Zielman won zaterdag voor de derde keer het Open NK op de Weissensee. Ze deed dat eerder in 2010 en 2016.

Ketellapper-Zielman won de Alternatieve Elfstedentocht één keer en dat was in 2012. Vorig jaar was Anne Tauber de snelste bij de vrouwen en bij de mannen was Erik-Jan Kooiman de snelste.