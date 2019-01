De politie gaat niet langer actief op zoek naar de vermiste Cardiff-spits Emiliano Sala. Het vliegtuigje waar de Argentijn samen met een piloot in zat, is sinds maandag vermist.

Na een intensieve zoektocht bij de Kanaaleilanden is nog geen enkel bruikbaar spoor gevonden. Het reddingsteam meldt donderdag dat de "extreem moeilijke beslissing" is genomen om de zoektocht te beëindigen.

Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff City toen het privévliegtuigje waarin hij samen met zijn piloot zat van de radar verdween. De 28-jarige spits had kort daarvoor een bericht aan vrienden gestuurd waarin hij vertelde dat hij bang was omdat het vliegtuig "uit elkaar leek te vallen."

Cardiff, de nummer achttien in de Premier League, nam Sala in de winterse transferperiode voor 20 miljoen euro over van Nantes. Die transfersom betekende een clubrecord voor de ploeg uit Wales.