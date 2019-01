Voormalig New York Yankees-pitcher Mariano Rivera is in de nacht van dinsdag op woensdag als eerste honkballer unaniem gekozen in de Amerikaanse Hall of Fame van het honkbal.

De Panamees-Amerikaanse honkballer stopte ruim vijf jaar geleden bij de Yankees en was daarom voor het eerst verkiesbaar voor de Hall of Fame. Alle 425 stemgerechtigde journalisten kozen voor de 49-jarige 'Mo', zoals zijn bijnaam luidt.

Rivera speelde negentien seizoenen voor de Yankees, waarvan zeventien als de zogenoemde 'closer'. Dit betekent dat hij de zege in de negende en laatste inning over de streep moest trekken.

Met Rivera waren de Yankees vijf keer de beste in de World Series: in 1996, 1998, 1999, 2000 en 2009. In 1999 werd hij uitgeroepen tot waardevolste speler van de World Series. Verder werd hij dertien keer gekozen in het All Star-team.

Rivera is in de Major League Baseball (MLB) de recordhouder in het aantal behaalde 'saves'; het lukte hem 652 keer om de overwinning binnen te slepen met een voorsprong van drie runs of minder.

Ook Halladay gekozen in Hall of Fame

Ook Roy Halladay werd gekozen in de Hall of Fame. De voormalige pitcher van de Toronto Blue Jays en de Philadelphia Phillies kwam in november 2017 op veertigjarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk.

Halladay was in 2010 de twintigste speler die een perfect game gooide in de MLB en stond in datzelfde jaar als tweede werper ooit geen enkele honkslag toe in een play-offwedstrijd.