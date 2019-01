In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heerst grote bezorgdheid om Emiliano Sala. De 28-jarige spits, die vorige week voor 17 miljoen euro de overstap maakte van Nantes FC naar Cardiff City, zat aan boord van een privévliegtuig dat maandagavond rond 20.30 uur in de buurt van de Franse kust van de radar verdween.

Het vliegtuig was onderweg van Nantes naar Cardiff en de Franse politie bevestigt dat Sala een van de twee personen aan boord was. De ander was de piloot.

In de omgeving van het Britse eiland Alderney in Het Kanaal wordt met reddingsboten en helikopters naar het vliegtuig gezocht, maar vooralsnog is er niets gevonden.

Cardiff City-voorzitter Mehmet Dalman zegt "bijzonder bezorgd" te zijn. "Maar we wachten op een bevestiging voordat we hier verder op ingaan", aldus Dalman tegen Wales Online.

Nantes heeft nog geen commentaar gegeven. Wel heeft de Franse voetbalbond inmiddels besloten de voor woensdag geplande bekerwedstrijd van de club tegen Entente Sannois Saint-Gratien uit te stellen tot zondag.

Sala dit seizoen als speler van Nantes. (Foto: ProShots)

Sala scoorde dit seizoen twaalf keer voor Nantes

Sala was maandagmiddag nog in Nantes om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. De Argentijn deelde een foto van het afscheid op Twitter en Instagram en dat is ook zijn laatste bericht. Een speler van Nantes zette hem af op het vliegveld.

Zaterdag tekende Sala, die naast een Argentijns ook een Italiaans paspoort heeft, een contract tot medio 2022 bij Cardiff City. Hij was speciaal voor het afscheid teruggevlogen naar Nantes. Hij is de duurste aankoop ooit van Cardiff City, dat achttiende staat in de Premier League.

In de Franse Ligue 1 scoorde Sala dit seizoen twaalf keer voor Nantes, waar hij sinds 2015 speelde. Eerder was hij actief voor Girondins de Bordeaux en Caen.