Joost Luiten staat na vier maanden weer in de top honderd van de wereldranglijst. De Nederlandse golfer steeg door zijn derde plaats afgelopen weekend bij het toernooi van Abu Dhabi van de 118e naar de 75e plek.

De 33-jarige Luiten duikelde in september uit de top honderd, omdat hij maandenlang geen toernooien kon spelen wegens een polsblessure. Hoewel hij niet onverdienstelijk speelde na zijn rentree in het najaar, lukte het hem niet te klimmen op de wereldranglijst.

De derde plaats op het Abu Dhabi Championship leverde hem niet alleen 384.000 euro prijzengeld op, maar ook de benodigde punten om een enorme sprong te maken op de mondiale ranking.

Het streven van Luiten is een plek in de top vijftig, want dan is hij verzekerd van een startbewijs voor de majors, de belangrijkste vier toernooien van het jaar.

Rose blijft aan de leiding

De Engelsman Justin Rose handhaafde zich maandag voor de zevende week op rij op de eerste plaats van de ranking. Hij wordt gevolgd door de Amerikanen Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Bryson DeChambeau en Xander Schauffele.

Luiten blijft deze week in het Midden-Oosten, want hij is deze week actief op de Omega Dubai Desert Classic. Het toernooi op de Emirates Golf Club begint donderdag en duurt tot en met zondag.