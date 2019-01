Quarterback Tom Brady heeft zijn ploeg New England Patriots zondag voor de derde keer op rij en de negende keer in totaal naar de Super Bowl geloodst. De Patriots wonnen na verlenging met 37-31 van Kansas City Chiefs.

Tegenstander van de Patriots in Super Bowl LIII, die op 3 februari in Atlanta gespeeld wordt, is Los Angeles Rams. Die ploeg rekende zondag af met New Orleans Saints, eveneens na verlenging: 26-23.

Greg Zuerlein werd matchwinner bij de Rams met een verre field goal, nadat de Saints in de slotfase van de reguliere speeltijd zich mochten beklagen over een arbitrale dwaling.

De Patriots zijn pas het derde team in de geschiedenis dat driemaal op rij de Super Bowl speelt. Miami Dolphins en Buffalo Bills gingen de ploeg voor.

Bij de Patriots was de 41-jarige Brady, die de Super Bowl voor de zesde keer kan winnen, de uitblinker bij de zege op Kansas City. Hij gooide 348 yards aan succesvolle passes. Patrick Mahomes, de pas 23-jarige quarterback van de Chiefs, kwam tot 295 yards.

Brady deelt het record van vijf NFL-kampioenschappen nu nog met Charles Haley, die in de jaren tachtig en negentig tot de beste spelers behoorde in het American football.

Patriots-coach Bill Belichick. (Foto: ANP)

Twaalfde Super Bowl voor Patriots-coach

Het record van meeste Super Bowl-wedstrijden heeft Brady nu al alleen in handen. Het wordt zijn negende finale van de NFL-play-offs. Voor Patriots-coach Bill Belichick wordt het zelfs zijn twaalfde Super Bowl; drie als assistent en negen als hoofdcoach van het team uit Foxborough.

De Super Bowl tussen de Patriots en de (toen nog St. Louis) Rams is een herhaling van de eindstrijd in 2002. Zeventien jaar geleden wonnen de Patriots in New Orleans zeer verrassend met 20-17.

Vorig jaar verloor de ploeg van Belichick de Super Bowl met 41-33 van Philadelphia Eagles, dat voor het eerst de titel pakte.