Lleyton Hewitt is de afgelopen anderhalf jaar naar eigen zeggen meerdere keren bedreigd door Bernard Tomic. De Australische captain van het nationale Davis Cup-team heeft om die reden geen contact meer met zijn landgenoot.

Hewitt wordt door Tomic vriendjespolitiek verweten bij het toekennen van wildcards voor de Australian Open. Hij zou volgens Tomic om die reden vervangen moeten worden als coach van de Australische tennissers.

"Ik heb meerdere bedreigingen ontvangen van Tomic de laatste achttien maanden en ook ben ik gechanteerd", zei Hewitt donderdag in Melbourne, waar hij op de Australian Open in de eerste ronde van het mannendubbelspel samen met John-Patrick Smith verloor van de Nederlander Wesley Koolhof en de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell.

"Ik heb hem al lang niet gesproken. Dat lijkt me logisch als je kijkt naar de ernst van de bedreigingen. Zolang ik captain ben van het Davis Cup-team speelt hij niet."

Tomic stond jarenlang te boek als groot talent

De 28-jarige Tomic stond jarenlang te boek als een groot talent, maar door de nodige incidenten en blessures is hij inmiddels afgezakt naar de 88e plaats op de wereldranglijst.

Zo werd Tomic drie jaar geleden in Miami gearresteerd na een uit de hand gelopen feestje op zijn hotelkamer en aangeklaagd voor huisvredebreuk en verzet bij zijn arrestatie.

De 37-jarige Hewitt zette begin 2016 een punt achter zijn loopbaan, maar hij maakte ruim een jaar geleden zijn rentree in het dubbelspel.

Hewitt was in het verleden zeer succesvol in het enkelspel. Hij won in 2001 de US Open na een zege in drie sets op de Amerikaan Pete Sampras: 7-6 (4), 6-1 en 6-1.