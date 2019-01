Nederlands-recordhouder Abdi Nageeye zal op 7 april voor de derde keer in zijn carrière aan de start staan van de marathon van Rotterdam, zo meldt de organisatie woensdag.

De 29-jarige Nageeye eindigde bij zijn vorige deelname in 2017 als negende door als eerste Nederlander onder de 2 uur en 10 minuten te lopen in Rotterdam (2.09,36). Twee jaar eerder debuteerde de geboren Somaliër ook met een negende plek in de Maasstad.

Nageeye liep in het najaar van 2017 bij de marathon van Amsterdam het nationale record: 2.08,16.

De tweevoudig Nederlands kampioen op de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter wil in Rotterdam revanche nemen voor zijn optreden bij de EK atletiek van afgelopen jaar in Berlijn. Hij gold in de Duitse hoofdstad als een van de kanshebbers op de marathon, maar moest wegens kramp 5 kilometer voor de finish uitstappen.

In november werd al bekend dat Khalid Choukoud, de Nederlands kampioen van 2016, in Rotterdam zal lopen.

De Keniaan Kenneth Kipkemoi won vorig jaar de marathon van Rotterdam in een tijd van 2.05,44. Edwin de Vries was mede doordat Choukoud moest opgeven de beste Nederlander op de veertiende plek.