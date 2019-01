Kiki Bertens is woensdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De Nederlandse verloor in drie sets van Anastasia Pavlyuchenkova (3-6, 6-3 en 6-3).

De uitschakeling van Bertens is de grootste sensatie in het vrouwentoernooi in Melbourne tot dusver. De nummer negen van de wereld maakte indruk in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Alison Riske (6-3 en 6-3) en ging voor de titel, maar daar kan dus nu al een streep doorheen.

In de eerste set leek er voor de 27-jarige Bertens nog weinig aan de hand tegen Pavlyuchenkova, maar de Russische herpakte zich in het tweede en derde bedrijf en won de partij.

Door de uitschakeling blijft de plek in de derde ronde van Bertens in 2018 haar beste resultaat ooit op de Australian Open.

Bertens begint sterk

Bertens begon woensdag voortvarend aan tegen Pavlyuchenkova, die 44e staat maar in 2011 de nummer dertien van de wereld was en twee jaar geleden de kwartfinales haalde op de Australian Open.

Al snel leidde Bertens met 4-1. Pavlyuchenkova bezorgde de Westlandse vervolgens de eerste break van het toernooi, maar Bertens kwam niet meer in de problemen in de eerste set (6-3).

Aan het begin van de tweede set waren de rollen omgedraaid. Pavlyuchenkova kwam beter in haar spel en na drie games (3-0) had Bertens nog maar vier punten gepakt. In het vervolg van de tweede set kwam Bertens niet dichterbij en ze verloor de set dan ook met 6-3.

Pavlyuchenkova trekt lijn door

In de derde set trok Pavlyuchenkova de lijn van de tweede set door. De twaalfvoudig winnares van een WTA-toernooi brak Bertens, maar die brak meteen terug (1-1). Bij 2-2 plaatste de 27-jarige Pavlyuchenkova een nieuwe break en die klap kwam Bertens niet meer te boven.

Pavlyuchenkova brak de Nederlandse toptienspeelster zelfs nog een keer en won de beslissende set met 6-3, waardoor het eerste Grand Slam-toernooi van Bertens van 2019 in een teleurstelling is geëindigd.