EK sprint ·

De Jong was niet helemaal tevreden over haar winnende race op de 3.000 meter. "In de laatste twee ronden ging ik iets te veel naar achteren hangen. Gelukkig kon ik toch nog net onder de tijd van Martina Sablikova duiken. Dat is een fijn gevoel. Schaatsen op een buitenbaan is toch vooral haar terrein. Ik hoop zaterdag op de 5.000 meter tegen haar te rijden. Dan kan ze me er in de slotfase mooi doorheen slepen."