Benjamin Pavard verruilt VfB Stuttgart in de zomer voor Bayern München. De Franse verdediger tekende een vijfjarig contract in München, zo maakt technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern woensdag bekend.

"Ik kan bevestigen dat we Benjamin Pavard per 1 juli 2019 vastgelegd hebben", zei Salihamidzic in Qatar, waar Bayern München op trainingskamp is.

De 22-jarige Pavard had nog een contract bij Stuttgart tot de zomer van 2021. De clubs hebben de transfersom niet bekendgemaakt, maar volgens Duitse media gaat het om een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro.

"Pavard is een jonge speler en een wereldkampioen. We zijn erg blij en trots dat hij voor Bayern komt spelen", aldus Salihamidzic.

De oud-speler van Lille was de vaste rechtsback in het Franse elftal dat afgelopen zomer de wereldtitel veroverde. Hij scoorde met een fraaie knal in de achtste finale tegen Argentinië (4-3). Dat doelpunt werd gekozen tot het mooiste van het toernooi.

Pavard speelde tot nu toe achttien interlands voor Frankrijk. Afgelopen zomer stond hij al in de belangstelling van Bayern, maar toen kwam het niet tot een transfer.

Voor Stuttgart speelde Pavard dit seizoen 14 duels in de Bundesliga. Hij liep in december een spierblessure op en miste daardoor de laatste drie wedstrijden van de huidige nummer zestien van de Bundesliga.

'Ribéry en Robben hebben tijdperk gedefinieerd'

Salihamidzic wilde op een persconferentie niet bevestigen dat Franck Ribéry bezig is aan zijn laatste seizoen bij Bayern München. Clubpresident Uli Hoeness zei onlangs dat de 35-jarige Fransman, die over een aflopend contract beschikt, waarschijnlijk vertrekt in de zomer.

"Ik wil niets toevoegen aan de woorden van Hoeness. Hij en Arjen Robben hebben een tijdperk gedefinieerd bij Bayern. We willen dat ze hier door de voordeur vertrekken", aldus de technisch directeur.

Ribéry speelt sinds 2007 voor Bayern München. Robben maakte eerder al bekend na dit seizoen te vertrekken uit München.

