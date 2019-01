Trainer Peter Bosz heeft zijn officieuze debuut bij Bayer Leverkusen gemaakt met een ruime oefenzege op FC Twente. De Duitse club was op het veld naast de BayArena met 4-0 te sterk voor de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie.

Bosz wisselde in de rust zijn volledige elftal. Het stond op dat moment 2-0 voor Leverkusen door een benutte strafschop van Lucas Alario en een doelpunt van Dominik Kohr. Kevin Volland en Leon Bailey voerden de score in de tweede helft verder op.

"Ik heb best wel wat goede dingen gezien", zei Bosz na de wedstrijd. "De spelers hebben deze week veel nieuwe dingen moeten doen. Het was interessant om te zien hoe ze daar tijdens de wedstrijd mee omgingen."

"We willen druk zetten en spelen daarom met veel ruimte achter de verdediging. Dat is even wennen. Natuurlijk kan na zo'n korte tijd nog niet alles goed gaan."

Volgende week zaterdag officieel debuut Bosz

De 55-jarige trainer uit Apeldoorn werd vrijdag gepresenteerd in Leverkusen en begon die dag met zijn nieuwe ploeg aan de voorbereiding op de tweede helft van het seizoen. De opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich moet Leverkusen aan Europees voetbal helpen. De club staat momenteel op de negende plaats in de Bundesliga.

Vrijdag oefent Bosz met Leverkusen ook nog tegen PEC Zwolle, waarna hij volgende week zaterdag officieel debuteert in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

De Champions League-finalist van 2002 is de tweede club van Bosz in de Bundesliga, nadat hij in december 2017 al na een half jaar ontslagen werd bij Borussia Dortmund.

FC Twente begint de tweede helft van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie komende zondag al. De ploeg van trainer Marino Pusic, die op de vierde plaats staat, speelt dan uit tegen MVV Maastricht.