Manchester United heeft woensdag ook het vierde duel onder manager Ole Gunnar Solskjaer gewonnen. Newcastle United werd met 0-2 verslagen. Concurrent Chelsea liet punten liggen, terwijl Nathan Aké scoorde in zijn honderdste Premier League-wedstrijd.

United, dat na het ontslag van José Mourinho is opgeleefd, had het lang lastig met Newcastle. Invaller Romelu Lukaku brak in de tweede helft de ban terwijl hij pas 38 seconden in het veld stond. Marcus Rashford stelde de winst veilig.

Onder Solskjaer won United eerder al van Cardiff City (1-5), Huddersfield Town (3-1) en Bournemouth (4-1). De 45-jarige Noor, die na dit seizoen zeer waarschijnlijk moet plaatsmaken voor een permanente coach, evenaarde met de vierde opeenvolgende zege bij zijn start als United-manager een clubrecord van Matt Busby.

Op Stamford Bridge had Chelsea tegen Southampton verreweg het meeste balbezit, maar de ploeg van manager Maurizio Sarri kon dat niet omzetten in doelpunten. Een goal van Alvaro Morata werd afgekeurd, waardoor het 0-0 bleef.

In de top van de Premier League gaat Liverpool nog altijd ruim aan kop met 54 punten, gevolgd door Tottenham Hotspur (48) en Manchester City (47). Nummer vier Chelsea bleef op 44 punten steken en zag Arsenal, dat op Nieuwjaarsdag van Fulham won, tot op drie punten komen.

United is met 38 punten de nummer zes en nadert langzaam maar zeker de top vier. Liverpool en City treffen elkaar donderdag nog om 21.00 uur.

Eden Hazard zag bij Chelsea-Southampton een doelpunt van ploeggenoot Alvaro Morata afgekeurd worden. (Foto: ProShots)

Aké belangrijk voor Bournemouth

Bij Bournemouth-Watford was vooral de eerste helft zeer vermakelijk. De bezoekers leidden binnen een half uur door twee treffers van Troy Deeney, maar in de 34e minuut zorgde Aké met een kopbal voor de aansluitingstreffer en vlak daarna maakte Callum Wilson gelijk: 2-2.

Weer een minuut later nam Watford weer de leiding dankzij Ken Sema, waarna opnieuw een snel antwoord volgde via een doelpunt van Bournemouth-middenvelder Ryan Fraser. Na rust werd niet meer gescoord.

De ontmoeting met zijn oude club Watford was bijzonder voor de 23-jarige Aké, want het betekende zijn honderdste Premier League-duel. De verdediger is de 26e Nederlander die tot dat aantal komt.

Ook Patrick van Aanholt was belangrijk voor zijn club, want hij won met Crystal Palace met 0-2 van Wolverhampton Wanderers en leverde de assist bij de openingsgoal. Voor Terence Kongolo en hekkensluiter Huddersfield Town blijven de zorgen groot: in eigen huis werd met 1-2 verloren van Burnley.

Davy Pröpper en Jürgen Locadia namen met Brighton & Hove Albion op bezoek bij West Ham United na rust een comfortabele 0-2-voorsprong, maar door toedoen van voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic eindigde het duel in 2-2.

Nathan Aké scoorde met een kopbal namens Bournemouth tegen Watford. (Foto: ProShots)

