Chris Froome gaat niet van start in de Giro d'Italia. De Brit, die de Ronde van Italië vorig jaar won, wil zich in 2019 focussen op de Tour de France. Ook zijn Sky-ploeggenoot Geraint Thomas gaat alleen in de Tour van start.

Het Colombiaanse talent Egan Bernal zal in de Giro de kopman zijn van Sky. De 21-jarige Bernal, die in 2018 vijftiende werd in de Tour, moet een van de concurrenten worden van Tom Dumoulin. In tegenstelling tot Froome is de Giro wel het hoofddoel van de Nederlander in 2019.

Froome zegt bij de bekendmaking van het nieuws dinsdag op de website van Sky dat het een moeilijk besluit was om zijn titel in de Giro niet te verdedigen. "Ik heb in 2018 een geweldige tijd gehad in de Giro, maar de Tour wordt mijn nummer één doel. Het is daarom beter om de Giro over te slaan."

De 33-jarige Froome gaat in Frankrijk voor zijn vijfde eindzege. Hij reed in 2013, 2015, 2016 en 2017 het geel naar Parijs, maar moest in 2018 zijn meerdere erkennen in Thomas, die de Tour verrassend won. Dumoulin werd vorig jaar tweede en Froome derde.

In de Ronde van Italië pakte Froome vorig jaar wel de eindzege, dankzij een ultieme aanval in de negentiende etappe. Hij hield daarmee Dumoulin van zijn tweede Giro-zege af. In 2019 wil Dumoulin alsnog voor de tweede keer de Giro winnen. De Nederlander ziet vanwege het hogere aantal tijdritkilometers meer kans op de eindzege in Italië en dus focust hij zich op de Giro, al is de kans groot dat hij ook in de Tour zal starten.