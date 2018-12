Lucinda Brand heeft zaterdag de Brico Cross in het Belgische Bredene gewonnen. De 29-jarige Nederlandse veldrijdster van Team Sunweb reed in de slotronde weg bij haar laatst overgebleven concurrente, de Belgische Loes Sels.

Voor Brand is het na Tabor, Overijse, Namen en Loenhout haar vijfde zege van het veldritseizoen. De Italiaanse Eva Lechner kwam als derde over de finish. De Nederlandse Yara Kastelijn werd vierde.

Brand en Sels waren halverwege voorop overgebleven nadat eerder nog Lechner aan kop had gereden. Toppers als de Belgische wereldkampioene Sanne Cant, Marianne Vos, Annemarie Worst en Denise Betsema ontbraken in Bredene.

"Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Alles lukt en dat was vandaag weer het geval", keek Brand terug op een buitengewoon succesvolle periode.

Van Aert profiteert van afwezigheid Van der Poel

Bij de mannen was de Belg Wout van Aert de beste in Bredene. Hij profiteerde van de afwezigheid van de Nederlander Mathieu van der Poel, die dit seizoen al negentien zeges boekte.

De 24-jarige Belgische wereldkampioen kwam solo aan in de Belgische veldrit. Voor Van Aert is het de derde opeenvolgende keer dat hij wint in Bredene. Quinten Hermans werd tweede voor Jens Adams.

Met nog een kleine vier ronden te gaan zette Van Aert zijn demarrage in. Hij liet Hermans, Gianni Vermeersch, Laurens Sweeck en Adams achter en soleerde na veel tweede plaatsen naar zijn tweede zege van het seizoen.

Ook Toon Aerts en Lars van der Haar waren afwezig in Bredene.