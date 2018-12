Andre De Grasse gaat in Florida trainen onder Rana Reider, zo maakte de Canadese atleet vrijdag bekend. Reider was tot voor kort de coach van Dafne Schippers.

De 48-jarige Amerikaan werkte bijna vier jaar in Nederland voor de Atletiekunie, het laatste anderhalf jaar ook als coach van Schippers.

In november besloot Reider vanwege familieomstandigheden terug te gaan naar de Verenigde Staten, waar hij in Florida met een eigen trainingsgroep aan de slag is gegaan.

De Grasse wordt sinds de Olympische Spelen van Rio 2016 gezien als een van de topsprinters van de toekomst. De nu 24-jarige Canadees pakte achter Usain Bolt zilver op de 200 meter en nam ook twee bronzen medailles mee naar huis (100 en 4x100 meter).

Kort voor de WK van 2017 liep De Grasse een hamstringblessure op, die hem ook een groot deel van dit seizoen aan de kant hield.

'Ik ga voor WK-medailles op 100 en 200 meter'

"Toen ik hoorde dat Rana terug zou gaan naar de VS, heeft mijn manager een gesprek geregeld", zegt De Grasse. "Ik train nu een paar weken mee en het gaat heel goed. Ik ben weer honderd procent fit en klaar om te knallen. Bij de WK in Doha ga ik voor de medailles op de 100 en 200 meter."

Reider zag in Florida al snel dat De Grasse over veel potentie beschikt. "Andre is een groot talent. Hij heeft enorm veel in zich. Als hij hard werkt en gefocust is, denk ik dat hij een van de beste sprinters ter wereld kan worden."

Schippers keerde na de breuk met Reider terug naar haar oude coach Bart Benenma. Schippers trainde tussen 2008 en 2016 al onder Bennema.

Dafne Schippers met haar voormalige coach Rana Reider. (Foto: ANP)