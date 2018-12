Oakland Athletics heeft vrijdag de komst van Jurickson Profar bekendgemaakt. De transfer van de Oranje-international maakt deel uit van een omvangrijke deal tussen drie MLB-clubs.

De 25-jarige Profar was afgelopen seizoen een van de beste slagmensen in de MLB. Hij was goed voor twintig homeruns en sloeg 77 punten binnen voor de Texas Rangers.

De Curaçaoënaar debuteerde in 2012 in de MLB bij de Rangers. Profar groeide uit tot een belangrijke kracht in Texas, al kwam hij in het hele seizoen 2014/2015 door een schouderblessure niet in actie.

Oakland won negen keer de World Series, maar de laatste zege dateert alweer van 1989. In 2013 pakte de ploeg voor het laatste de titel van de westelijke divisie.

Rangers krijgen vier talenten in ruil voor Profar

In ruil voor de komst van Profar laat de ploeg uit Californië het talent Eli White naar de Rangers vertrekken. Ook de overgang van de spelers Brock Burke, Kyle Bird en Yoel Espinal van de Tampa Bay Rays naar de Rangers is in de deal betrokken. Daarnaast staan de Athletics hun internationale bonussen af aan de ploeg uit Texas.

Daarnaast krijgen de Rays de beschikking over Emilio Pagan en de 38e keuze bij de draft van de 'A's', zoals de ploeg uit Oakland ook wel genoemd wordt. De zevende speler die onderdeel uitmaakt van de deal is Rollie Lacy, die van de Rangers naar de Rays gaat.

Het nieuwe seizoen in de MLB begint op 20 maart en duurt tot en met 29 september. Eind oktober staat de titelstrijd in de World Series op het programma.