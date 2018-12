Pepe is per direct geen speler meer van Besiktas. De Turkse club meldt maandag dat het contract van de Portugese verdediger in goed onderling overleg is ontbonden.

Pepe (35) was dit seizoen een vaste basisspeler bij Besiktas, dat momenteel derde staat in de Turkse Süper Lig. In een korte verklaring geeft Besiktas geen reden voor het vertrek van de routinier. Wel wordt gemeld dat Pepe 100.700 euro krijgt van de club.

In Turkse media werd de laatste dagen al gespeculeerd over een vertrek van Pepe. Ook zijn ploeggenoot Ryan Babel staat volgens de lokale pers op het punt om de club uit Istanboel te verlaten.

Op de geruchten over de Oranje-international heeft Besiktas nog niet officieel gereageerd. Behalve Babel, staat ook de Nederlander Jeremain Lens onder contract bij Besiktas.

Volgens de Turkse media verkeert Besiktas in grote financiële problemen. Pepe had naar verluidt een jaarsalaris van ruim 4 miljoen euro.

Pepe tekende in 2017 voor twee jaar bij Besiktas

De geboren Braziliaan begon zijn Europese carrière bij Marítimo in Portugal. Via FC Porto kwam de spijkerharde verdediger in 2007 bij Real Madrid terecht.

Pepe speelde maar liefst tien seizoenen voor de 'Koninklijke' en won drie keer de Champions League. In juli 2017 vertrok hij transfervrij naar Besiktas, waar hij een contract voor twee jaar tekende.

Voor de nationale ploeg van Portugal speelde Pepe 103 interlands. Hij maakte deel uit van de ploeg die in 2016 Europees kampioen werd.

