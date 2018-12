Ondanks drie zeges in de eerste drie wedstrijden van dit EK tempert Tess Wester het optimisme bij de handbalsters. De keepster benadrukt dat Oranje in de tweede groepsfase drie toplanden wacht, te beginnen met Roemenië zondagavond in Nancy.

"Roemenië heeft ook alles gewonnen in de eerste groepsfase. Ze draaien een supertoernooi", aldus Wester in gesprek met NUsport. "En met Cristina Neagu hebben ze misschien wel de beste speelster van de wereld in huis. Het wordt dus heel lastig."

Noorwegen en Duitsland zijn de andere tegenstanders van Oranje, dat bij de eerste twee in de groep moet eindigen voor een plek in de halve finales. De Noorse vrouwen zijn titelverdediger, maar dit EK verloren ze al twee keer.

"Noorwegen is niet in zijn beste vorm", erkent Wester. "Maar wij hebben nog nooit van ze gewonnen en dat zegt ook veel. In principe moeten we nu twee van de drie wedstrijden winnen om de halve finales te halen en dat zal niet makkelijk zijn."

'Laten we niet doorslaan in het optimisme'

In de eerste groepsfase waren Wester en Oranje te sterk voor Hongarije (28-25), Spanje (28-27) en Kroatië (34-23). "Maar alleen tegen Hongarije speelden we echt goed", vindt Wester. "Dat is het niveau dat we moeten halen tegen Roemenië."

"Tegen Spanje wonnen we door een goal in de laatste seconde en tegen Kroatië stond er geen druk op omdat we al door waren. Laten we daarom niet doorslaan in het optimisme. Er komen drie topwedstrijden aan en dus moeten we nu laten zien hoe goed we echt zijn dit EK."

Nederland tegen Roemenië begint zondag om 18.00 uur in het Palais des Sports Jean Weille. Ook de wedstrijden tegen Noorwegen (dinsdag om 21.00 uur) en Duitsland (woensdag om 21.00 uur) worden in Nancy gespeeld. De halve finales en de finale van het EK zijn in Parijs.