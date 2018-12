Bokskampioen Anthony Joshua hoopt dat hij snel in de ring staat tegen Deontay Wilder of Tyson Fury. De ongeslagen vechters troffen elkaar afgelopen weekend in Los Angeles, waar de partij onbeslist eindigde.

Fury liet vrijwel direct weten te balen van de uitslag en pleitte voor een rematch. Wilder, die door de remise zijn WBC-titel behield, reageerde daar dinsdag positief op.

Shelly Finken, een manager van Wilder, zei dinsdag bij Sky Sports bovendien graag een gevecht met Joshua te regelen. "We zijn heel geïnteresseerd. Als Joshua een prof wil zijn en de onderhandelingen privé houdt, staan we ervoor open", zei hij.

Joshua, die de kampioensgordels bij de bonden WBA, IBF, WBO en IBO bezit en eveneens nog zonder nederlaag is, reageert woensdag geprikkeld op Twitter. "Waarom heeft deze dwaas zo lang gewacht? Alsof wij niet geïnteresseerd zouden zijn?", doelt de 29-jarige Brit op Wilder.

"Hoe dan ook, goed gedaan Fury! Ze wilden je zien neergaan, omdat ze ervan uitgingen dat je carrière voorbij was. Ik zal je partij bieden als je er klaar voor bent. Jullie allebei."

Het is al aangekondigd dat Joshua op 13 april op Wembley staat, maar zijn tegenstander is nog niet bekendgemaakt. Er wordt al langer gespeculeerd over een gevecht met Wilder, waarbij alle kampioensgordels op het spel staan.

Fury keerde tegen Wilder terug op hoogste podium

De partij tussen Fury en Wilder in Los Angeles eindigde onbeslist, omdat een Mexicaans jurylid een score van 115-111 gaf in het voordeel van Wilder. Een Amerikaans jurylid gaf de zege aan Fury en een Brit kwam op een gelijkspel uit.

Voor Fury was het kampioensgevecht zijn terugkeer op het allerhoogste podium. De 'Gypsy King' werd na het gewonnen wereldtitelgevecht met Vladimir Klitschko in 2015 betrapt op doping, worstelde met een verslaving aan alcohol en drugs en raakte daarna zijn titels en zijn proflicentie kwijt.

De flamboyante zwaargewicht luisterde zijn rentree enkele maanden geleden op met een overwinning op de Albanees Sefer Seferi. In augustus was hij ook te sterk voor de Italiaan Francesco Paineta, wat zijn 27e opeenvolgende zege betekende.

Wilder heeft de wereldtitel bij de WBC sinds januari 2015 in bezit. Hij boekte tot zijn onbesliste partij tegen Fury veertig overwinningen op rij in zijn profloopbaan.