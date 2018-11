Robin van Persie heeft dinsdag weer meegetraind met de selectie van Feyenoord, zo meldt RTV Rijnmond. De 35-jarige aanvoerder ontbrak de laatste weken bij de Rotterdammers wegens een spierblessure.

Volgens Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is het nog even afwachten of Van Persie zondag inzetbaar is in de topper tegen PSV.

"Ik ben blij dat hij weer terug is. We zullen deze week goed moeten kijken wat hij allemaal kan en hoe hij er eind van de week voorstaat. Dan kijken we wat er mogelijk is tegen PSV", zegt de trainer tegen Feyenoord TV.

Van Bronckhorst kan voor die wedstrijd beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen verdediger Ridgeciano Haps, die nog aan het herstellen is van een blessure, is tot de winterstop niet inzetbaar.

Van Persie miste afgelopen zondag de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Voor de interlandperiode kon de 35-jarige aanvaller, die aan het eind van dit seizoen waarschijnlijk een punt achter zijn indrukwekkende carrière zet, ook al niet meespelen in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2-zege).

Van Persie is clubtopscorer van Feyenoord

Van Persie is met zes treffers clubtopscorer bij Feyenoord. Met 23 doelpunten in 12 competitieduels komen de Rotterdammers niet heel makkelijk tot scoren dit jaar. PSV (43 treffers) en Ajax (37 treffers) zijn veel vaker trefzeker.

Feyenoord-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Feyenoord staat met een wedstrijd minder gespeeld dertien punten achter de nog ongeslagen koploper PSV. Ajax heeft acht punten meer dan de ploeg uit Rotterdam.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie