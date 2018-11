Kjeld Nuis heeft bij de World Cup in Tomakomai ook de 1.000 meter gewonnen. De 29-jarige schaatser van Team Jumbo schreef zaterdag al de 1.500 meter op zijn naam en opnieuw was het podium geheel Nederlands. Op de 5.000 meter was er zondag brons voor Patrick Roest.

De 29-jarige Nuis zegevierde op de 1.000 meter op het Japanse buitenijs met een tijd van 1.10,45. Kai Verbij gaf als nummer twee 0,26 seconde op hem toe (1.10,72) en Thomas Krol pakte brons met een tijd van 1.10,91.

Voor Krol was het zijn tweede bronzen plak in Tomakomai, nadat hij zaterdag derde werd op de 1.500 meter. Hein Otterspeer eindigde zondag als elfde in 1.12,38 en Gijs Esders werd zeventiende (1.13,44).

Vorige weekeind eindigde Nuis in Obihiro, waar de eerste World Cup van dit seizoen werd verreden, als tweede op de 1.000 meter achter Pavel Kulizhnikov. De Rus verscheen zondag in Tomakomai niet aan de start, omdat hij zich niet fit voelde. Kulizhnikov had zich zaterdag ook al voor de tweede 500 meter afgemeld.

De zege van Nuis zondag op de 1.000 meter was de twintigste wereldbekerzege uit zijn loopbaan (veertien op de 1.000 meter, zes op de 1.500 meter). De tweevoudig olympisch kampioen gaat aan de leiding in het tussenklassement van de kilometer.

Roest rijdt 5 kilometer in zware omstandigheden

Op de 5 kilometer moest Roest zondag diep gaan voor brons. De wereldkampioen allround viel in de zevende en voorlaatste rit de leidende tijd van de Belg Bart Swings aan, maar de omstandigheden werkten niet mee in de buitenlucht.

In de aantrekkende wind, de lichte regen en op het aangeslagen ijs moest Roest in de slotfase van zijn race de overwinning uit zijn hoofd zetten. Hij finishte in een tijd van 6.37,32. Vorig weekend won Roest wel in Obihiro en toen reed hij 6.13,01.

Swings zette in de eerste rit, toen de omstandigheden nog wat gunstiger waren, een tijd neer van 6.34,85. Daar kon niemand meer aan tippen. De Noor Sverre Lunde Pedersen stelde in de laatste rit nog wel zilver veilig met 6.36,86. Voor Swings was het zijn eerste wereldbekerzege op de 5.000 meter.

Marcel Bosker (twaalfde in 6.43,29) en Douwe de Vries (vijftiende in 6.50,62) eindigden buiten de top tien.

Geen individuele medaille voor Nederlandse vrouwen

De Nederlandse vrouwen pakten zondag, op de laatste dag van de World Cup in Tomakomai, individueel geen medaille. De Japanse Nao Kodaira won de 1.000 meter en op de 3.000 meter was het goud voor de Canadese Isabelle Weidemann.

Op de teamsprint, het onderdeel dat niet-olympisch is, excelleerden de Nederlandse vrouwen wel. Het Nederlandse drietal finishte na drie ronden in een tijd van 1.32,10 en klopte daarmee tegenstander Italië met miniem verschil. De Italianen eindigden als tweede in 1.32,12 en Canada reed de derde tijd: 1.32,81.

Namens Nederland verschenen Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong op het ijs. Vorige week pakte Oranje brons op dit onderdeel, dat dit seizoen bij de WK afstanden in februari in Inzell voor de eerste keer wordt verreden. De Jong verving Femke Beuling op het buitenijs in Tomakomai.

Bij de mannen miste Nederland het goud op 0,1 seconde. Als laatste rijder kon Nuis het voorbereidende werk van Dai Dai Ntab en Verbij niet helemaal afmaken (1.23,64). Rusland zegevierde in 1.23,54 en Canada pakte brons met 1.24,23.

Nederland, dat vorige week in Obihiro wel wist te winnen (met Michel Mulder voor Ntab), behield met de tweede plaats de leiding in het wereldbekerklassement. Over twee weken staat er weer een World Cup op het programma. Er wordt dan gereden in het Poolse Tomaszow Mazowiecki.