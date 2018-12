Nao Kodaira heeft zondag bij de World Cup in Tomakomai ook de 1.000 meter op haar naam geschreven. Op de 3.000 meter ging de winst naar de Canadese Isabelle Weidemann.

De 32-jarige Kodaira zegevierde voor eigen publiek in de buitenlucht in een tijd van 1.17,31. De Japanse pakte eerder dit weekend twee keer goud op de 500 meter, de afstand waarop ze olympisch en wereldkampioene is.

De Amerikaanse Brittany Bowe eindigde als tweede in 1.17,65. De Oostenrijkse Vanessa Herzog pakte brons met 1.17,77. Ireen Wüst belandde net naast het podium: vierde in 1.17,83. De Brabantse won zaterdag goud op de 1.500 meter.

Vorig weekend moest Kodaira in Obihiro, waar de eerste World Cup van het seizoen verreden werd, nog genoegen nemen met de derde plek op de 1.000 meter. Wüst was toen op de vijfde plaats eveneens de beste Nederlandse.

Joy Beune reed zondag de achtste tijd (1.18,83), gevolgd door Jutta Leerdam (negende in 1.18,94). Letitia de Jong werd twaalfde in 1.19,22.

Geen Nederlanders op podium 3.000 meter

De winst van Weidemann op de 3.000 meter was zeer verrassend. Ze pakte goud met een tijd van 4.10,18 en dat was haar eerste medaille op een individueel onderdeel in het wereldbekercircuit.

De 23-jarige Weidemann profiteerde optimaal van de wisselende weersomstandigheden op de Japanse buitenbaan. Ze had in de vierde rit relatief weinig last van de wind. Na de dweil voelden de schaatssters aanzienlijk meer weerstand op het ijs.

Martina Sablikova wist in de laatste rit nog wel zilver veilig te stellen. De Tsjechische klokte 4.13,00 en het brons was voor de Italiaanse Francesca Lollobrigida (4.13,47).

Antoinette de Jong was op de vijfde plek de beste Nederlandse (4.15,02). Wüst (zesde in 4.16,53), Melissa Wijfje (zevende in 4.17,51), Reina Anema (negende in 4.18,92) en Esmee Visser (twaalfde in 4.19,62) konden evenmin in de buurt van het podium komen.

Met name Visser had als lichtgewicht moeite met de zware omstandigheden. Ze won vorige week de 3.000 meter nog op de indoorbaan in Obihiro en is olympisch kampioen op de 5 kilometer.

Smit, Leerdam en De Jong pakken goud op teamsprint

De derde en laatste dag van de World Cup in Tomakomai werd afgesloten met de teamsprint en op dat niet-olympische onderdeel was er wel goud voor de Nederlandse vrouwen.

Het Nederlandse drietal finishte na drie ronden in een tijd van 1.32,10 en klopte daarmee tegenstander Italië met miniem verschil. De Italianen eindigden als tweede in 1.32,12 en Canada reed de derde tijd: 1.32,81.

Namens Nederland verschenen Janine Smit, Leerdam en Letitia de Jong op het ijs. Vorige week pakte Oranje brons op dit onderdeel, dat dit seizoen bij de WK afstanden in februari in Inzell voor de eerste keer wordt verreden. De Jong verving Femke Beuling op het buitenijs in Tomakomai.

Voor de Nederlandse mannen (Kjeld Nuis, Dai Dai Ntab en Kai Verbij) was er zondag zilver op de teamsprint, terwijl Rusland goud veroverde. De 1.000 meter werd gewonnen door Nuis, voor Verbij (zilver) en Thomas Krol (brons.

Patrick Roest moest op de 5.000 meter genoegen nemen met brons en het goud was een prooi voor de Belg Bart Swings.