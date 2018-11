In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Verstappen rijdt laatste race van seizoen

Max Verstappen komt dit weekend in Abu Dhabi voor de laatste keer dit seizoen in actie. De 21-jarige Limburger van Red Bull Racing heeft theoretisch nog kans op de derde plek in de WK-stand, maar moet dan wel Kimi Räikkönen (zeventien punten meer) én Valtteri Bottas (drie punten meer) voorbijstreven. Daniel Ricciardo rijdt zijn laatste Grand Prix voor Red Bull, terwijl Räikkönen afzwaait bij Ferrari.

Wanneer? De derde vrije training begint zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd, waarna om 14.00 uur de kwalificatie op het programma staat. De race gaat zondag om 14.10 uur van start.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en te zien op Ziggo Sport.

Interlandperiode maakt plaats voor Eredivisie

Na de interlandperiode is het dit weekend weer tijd voor de Eredivisie. De dertiende speelronde wordt afgetrapt door Ajax, dat zaterdag op bezoek gaat bij hekkensluiter NAC Breda. PSV speelt diezelfde avond in het Philips Stadion tegen sc Heerenveen en Feyenoord neemt het zondag in De Kuip op tegen FC Groningen.

Wanneer? NAC-Ajax begint zaterdag om 18.30 uur in het Rat Verlegh Stadion, terwijl het duel tussen PSV en Heerenveen om 20.45 uur aanvangt. Bij Feyenoord-FC Groningen klinkt het eerste fluitsignaal om 14.30 uur.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en te zien op FOX Sports.

Tweede wereldbeker schaatsen in Japan

In het Japanse Tomakomai staat, in de buitenlucht, de tweede wereldbeker van het schaatsseizoen op het programma. Vrijdag werden de ploegachtervolging en de 500 meter afgewerkt, zaterdag staan de tweede 500 meter, de 1.500 meter en de massastart op het programma. Het wereldbekerweekend wordt zondag afgesloten met de 1.000 meter, de 3.000 meter (vrouwen), de 5.000 meter (mannen) en de teamsprint.

Wanneer? De A-finales beginnen zaterdag (7.30 uur) en zondag (6.30 uur) vroeg in de ochtend en duren tot ongeveer 10.30 uur (Nederlandse tijd).

Hoe te volgen? Live te zien op NOS.nl.