Mathieu van der Poel en Annemarie Worst hebben zondag allebei de Flandriencross gewonnen, de wedstrijd in het Belgische Hamme die meetelt voor de DVV Trofee.

Voor Europees kampioen Van der Poel is het al het derde jaar op rij dat hij de internationale veldrit wint. Hij deed dat een dag nadat hij in het Tsjechische Tábor al de beste was in een cross om de wereldbeker.

Al in de eerste ronde ging Van der Poel, die 's ochtends was komen aanvliegen uit München, ervandoor. Hij kreeg Tom Meeusen mee, zijn Belgische ploeggenoot bij Corendon-Circus.

Pas in de voorlaatste ronde liet Van der Poel zijn teamgenoot achter, op jacht naar tijdwinst voor het klassement dat wordt aangevoerd door Toon Aerts. Het was de elfde overwinning van de Nederlander dit seizoen.

Meeusen werd op ruim veertig seconden tweede, diens landgenoot Laurens Sweeck ver daar achter derde. Joris Nieuwenhuis finishte als zesde, Corné van Kessel werd zevende. De Belgische wereldkampioen Wout van Aert ontbrak in Hamme.

Europees kampioen Worst wint in sprint

Worst, onlangs gekroond tot Europees kampioene, won de sprint van een groep van zeven rensters. De Belgische wereldkampioene Sanne Cant finishte als tweede, haar landgenote Ellen Van Loy werd derde.

Cant nam de leiding in het klassement over van de Belgische Kim Van de Steene die na een mislukte start nooit meer voorin kwam.

Worst had in de voorlaatste ronde geconcludeerd dat een sprint onvermijdelijk was. "Niemand lukte het om weg te rijden. Daarom koos ik voor de tweede plek, ideaal om de sprint aan te gaan", vertelde ze bij Sporza. Vanuit de laatste bocht sprintte de Europees kampioene naar de zege.

De pas zestienjarige Puck Pieterse eindigde in Hamme als tiende.