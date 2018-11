De Nederlandse hockeysters hebben bij de laatste editie van de Champions Trophy in China ook de tweede wedstrijd gewonnen. Oranje was in Changzhou met 3-0 te sterk voor titelhouder Argentinië.

Voor de verjongde ploeg van bondscoach Alyson Annan kwamen Caia van Maasakker (twee) en Yibbi Jansen tot scoren.

Nederland versloeg zaterdag Japan in de openingswedstrijd met 3-1. Met zes punten gaat Oranje op doelsaldo aan de leiding bij het zeslandentoernooi. Australië heeft de eerste twee duels eveneens gewonnen. Beide landen spelen dinsdag tegen elkaar. Maandag is een rustdag.

Evenals in het stroeve openingsduel met Japan kwam Nederland in de wedstrijd tegen Argentinië moeizaam op gang. De Zuid-Amerikaanse ploeg, die niet meer zo sterk is als voorheen, had in de eerste helft een overwicht. De zevenvoudig kampioen miste echter scorend vermogen. Vier strafcorners leverden geen treffer op, bij absentie van een echte specialist.

Rendement van Nederland was hoog

Door tijdstraffen voor Pien Sanders en Eva de Goede stond Oranje even met negen spelers op het veld. Het schotloze Argentinië kon echter niet profiteren. Het rendement van de Nederlandse aanval, en met name van de strafcorner, was opvallend hoog. Van Maasakker opende in de 27e minuut de score uit de eerste korte hoekslag (1-0).

Vlak voor het einde van het derde kwart zorgde de jarige Yibbi Jansen (19) uit de tweede strafcorner voor 2-0. Van Maasakker besliste het duel in de 48e minuut uit de vierde strafcorner (3-0).

Een dag eerder nam het slordige Oranje pas in de slotfase afstand van Japan, de nummer veertien van de wereldranglijst. Marijn Veen maakte van haar officiële debuut een gedenkwaardige gebeurtenis. De 22-jarige debutante van Amsterdam scoorde twee keer.