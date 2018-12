Patrick Roest heeft in Japan zijn eerste individuele wereldbekerzege behaald. De 22-jarige Zuid-Hollander van Team Jumbo schreef in Obihiro de 5.000 meter met de nodige overmacht op zijn naam. Kjeld Nuis moest op de 1.000 meter genoegen nemen met zilver. Hij werd verslagen door de Rus Pavel Kulizhnikov.

Roest zegevierde met een ruim baanrecord van 6.13,01. De oude toptijd op de Japanse baan stond op naam van Sven Kramer (6.20,90).

De tien jaar oudere ploeggenoot van Roest besloot door aanhoudende rugproblemen niet van start te gaan op zijn favoriete afstand.

De Rus Aleksandr Rumyantsev gaf als nummer twee ruim 4 seconden op de glorieuze winnaar toe: 6.17,67. Marcel Bosker pakte brons met een tijd van 6.18,12. Voor de 21-jarige rijder van TalentNED was het zijn derde wereldbekermedaille op de 5000 meter. Douwe de Vries (achtste in 6.24,83) en Simon Schouten (elfde in 6.27,41) konden geen hoofdrol vervullen.

De machtsgreep van Roest in Japan kwam niet als een heel grote verrassing. De boerenzoon uit Lekkerkerk toonde bij de wereldbekerkwalificatie begin deze maand in Heerenveen al een uitstekende vorm. Hij won met indrukwekkende persoonlijke records de 1.500, de 5.000 en de 10.000 meter. Op de 5.000 meter verbeterde hij zelfs het baanrecord van Kramer in Thialf (6.08,98).

Opnieuw zilver voor Nuis

Nuis, olympisch en wereldkampioen op de 1.000 meter, eindigde in een tijd van 1.08,39 als tweede op deze afstand. Kulizhnikov zegevierde in een indrukwekkend baanrecord van 1.07,85. Thomas Krol pakte brons met een tijd van 1.08,62.

Nuis moest zaterdag op de 1.500 meter, de afstand waarop hij eveneens olympisch en wereldkampioen is, ook zijn meerdere erkennen in een Rus.

Denis Yuskov won met 1.44,55, met de Nederlandse troef als tweede in 1.44,81. Zowel Kulizhnikov als Yuskov ontbrak bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea vanwege het Russische dopingschandaal.

Kai Verbij belandde in Japan op de 1.000 meter op de vijfde plek met een tijd van 1.08,91. Hein Otterspeer (dertiende in 1.09,93) en Gijs Esders (zeventiende in 1.10,53) vervulden een bijrol.

'Ik maakte foutjes en schaatste slordig'

"Ik ben op waarde geklopt", concludeerde Nuis bij de NOS. "Ik was na 600 meter lekker op weg, maar ik verpruts het dan in die bocht erna. Daar moet ik juist het verschil maken, maar ik maakte foutjes en schaatste slordig. Dan ben je een makkelijke prooi voor zo'n snelle man", doelde hij op Kulizhnikov die in Obihiro aantoonde dat hij weer helemaal terug is.

"Tegen hem moet je heel scherp zijn, anders word je naar zilver gereden. Maar ja, het seizoen duurt nog lang. Ik ben nu nog niet zo goed als hij, maar ik hoop dat het gaat komen."

Teamsprint

Op de afsluitende teamsprint veroverde Nederland twee medailles. De mannenploeg won goud, de vrouwenformatie behaalde brons op dit niet-olympische onderdeel.

Bij de mannen verschenen Michel Mulder, Kai Verbij en Kjeld Nuis op het ijs voor de afvalrace over drie ronden. Het snelle trio zette een winnende tijd neer van 1.19,78. Het Noorse drietal gaf een seconde op Nederland toe: 1.20,79. Canada pakte brons met 1.20,98.

Bij de vrouwen was de zege voor Rusland (1.27,23), gevolgd door Japan (1.27,35) en Nederland (1.28,81). Namens Oranje kwamen Janine Smit, Femke Beuling en Jutta Leerdam in actie.