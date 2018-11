Sven Kramer richt zich voorlopig op het herstel van zijn rugblessure en slaat de komende wereldbekerwedstrijd in Tomakomai over. De 32-jarige Fries hoopt eind december bij de NK afstanden weer in actie te komen.

"We hebben besloten om vol in te zetten op een spoedig herstel", liet hij zondag weten in een persverklaring.

Kramer reed bij de wereldbekerwedstrijden in Obihiro een teleurstellende 1500 meter in de B-divisie (1.48,10) en meldde zich vanwegen rugklachten af voor de ploegachtervolging en de 5000 meter.

Na overleg met de teamleiding besloot Kramer de tweede wereldbeker komend weekeinde in Japan over te slaan en vervroegd terug naar huis te keren, om te gaan werken aan een snel en volledig herstel.

"Ik heb last van mijn rug, ja, en dat is vervelend. Het is geen lekker gevoel'', verzuchtte de kopman van Team Jumbo in Obihiro. "Ik hoopte stiekem dat het hier beter zou gaan, maar misschien was het wel tegen beter weten in."

Kramer begon vol vertrouwen aan seizoen

Kramer begon nog wel vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen. Hij reed half oktober in Inzell met 6.10,97 een fraai baanrecord. De prille vader vertilde zich echter in de aanloop naar de wereldbekerkwalificatie in Thialf aan een koffer.

Daarmee keerden de rugproblemen, die hem vorig seizoen ook al onder meer bij de Winterspelen hinderden, tot zijn grote frustratie terug.

Kramer eindigde in Heerenveen teleurstellend als vijfde op de 1500 meter en als derde op de 5000 meter. Voor de 10.000 meter meldde hij zich wijselijk af.